EH Bildu no asistirá a la recepción oficial organizada por el rodaje de la película de Woody Allen en San Sebastián

Publicada el 08/07/2019 a las 18:21 Actualizada el 08/07/2019 a las 19:02

Actrices

El grupo municipal de EH Bildu en el Ayuntamiento de San Sebastián ha mostrado su adhesión ay ha anunciado que no asistirá a la recepción oficial con motivo del inicio del rodaje de la película del cineasta estadounidenseen la capital guipuzcoana.La coalición soberanista, en un comunicado, ha explicado que el alcalde,, junto con la productora Mediapro Studio, han convocado este martes a una recepción en el Salón de Plenos del Ayuntamiento donostiarra con motivo del inicio del rodaje del nuevo film de Allen.En esa línea, ha recordado que Woody Allen, más allá de su "" como director de cine, "tiene sobre sus espaldas la denuncia de abuso sexual por parte de su propia hija adoptiva,, realizada en el año 2008, y basada en hechos acaecidos cuando ésta tenía apenas 7 años".EH Bildu ha destacado que, como consecuencia de estos hechos, las organizaciones feministas de EEUU y de otros países han organizado campañas derealizados por el director de cine y en apoyo a Dylan Farrow, entre las que están la lanzada en 2018 por el"No son la únicas voces en contra de la trayectoria personal de Woody Allen. De hecho, hoy por hoy, en EEUU no le financian las películas ni sus propias memorias y son muchas las actrices que se han arrepentido públicamente de haber trabajado con Allen como", ha subrayado.Además, ha apuntado que "incluso la actriz británica, que protagonizó 'Vicky, Cristina, Barcelona' - también producida por Mediapro - ha decidido donar lo ganado con el rodaje de aquella película al fondo de defensa legal de asociaciones que trabajan contra el abuso sexual en el mundo del cine".EH Bildu ha señalado, además, que el pasado año la plataforma feminista de Asturias pidió la retirada del busto de Woody Allen del centro de Oviedo, al considerar que "".De este modo, ha criticado que, "a pesar de todos estos hechos y denuncias", el alcalde "ha organizado una recepción a mayor gloria de Woody Allen", al tiempo que ha resaltado que "se trata de algo totalmente extraordinario y que no se suele hacer a la inmensa mayoría de directores que ruedan en la ciudad". Por todo ello, ha considerado que recepción "" y no asistirá a la misma.