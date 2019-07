El PSOE se mantiene como el partido líder en intención de voto con un 36,6%, según laSexta

Publicada el 08/07/2019 a las 13:48 Actualizada el 08/07/2019 a las 14:10

Según los datos del Barómetro de laSexta difundido este lunes, elsi se celebrasen nuevas elecciones generales al ser la opción de un 36,6% de españoles.Comocon un 15,5%,con un 13,2%,Además, un 63,3% de españoles cree quefrente a un 25,7% que sostiene la posición contraria. Un 11% no sabe o no contesta a la pregunta.y el único que aprueba con un 5,42. Pablo Iglesias es el segundo mejor valorado con un 3,96, seguido por Albert Rivera con un 3,82, Pablo Casado con un 3,17 y Santiago Abascal con un 1,83.Un 64,9% de los españoles considera quefrente a un 28,1% que dice que no. Un 6,9 no sabe o no contesta.