Iglesias planteará este martes a Sánchez una negociación "integral" de programa y equipos y le pide que deje ya las "excusas"

Publicada el 08/07/2019 a las 11:15 Actualizada el 08/07/2019 a las 11:30

El secretario general de Podemos,, ha avanzado que este martes planteará al presidente del Gobierno y candidato a la reelección,, unade Gobierno y le ha pedido a los socialistas que dejen ya las "" porque desde Unidas Podemos no han dejado de "flexibilizar" su posición para alcanzar un acuerdo, como recoge Europa Press.Así lo ha puesto de manifiesto en San Lorenzo de El Escorial antes de inaugurar el curso de verano de la Universidad Complutense de Madrid bajo el título Bases para un nuevo republicanismo que comienza este lunes y que concluirá el próximo viernes.Iglesias ha subrayado que Podemos ha hecho "cesiones" desde el principio para tratar de sacar adelante la investidura pero que el PSOE no hace más que poner "excusas". "Se debería terminar el periodo de las excusas y", ha enfatizado.En este sentido, el líder de la formación morada ha asegurado que no le parece "serio" que la Ejecutiva del PSOE haya filtrado a los medios de comunicación que es su intenciónpara Podemos con vistas a la reunión de este martes en el Congreso.A su juicio, la investidura es algo "" y por ello ha insistido en que este martes propondrá al jefe del Ejecutivo una negociación "integral" de programa pero también de equipos de gobierno porque "". "Y eso ya lo hemos vivido con el PSOE", ha remachado.