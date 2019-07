Trabajadores de Salvamento Marítimo denuncian la "extinción" de su plantilla mientras aumentan los rescates en Estrecho y Alborán

Publicada el 08/07/2019 a las 17:20 Actualizada el 08/07/2019 a las 17:31

Un servicio "básico"

Representantes de Salvamento Marítimo se han reunido este lunes conen el Congreso para denunciar laque sufren: con unamientras aumenta la carga de trabajo en el Estrecho y el Mar de Alborán, según informa Europa Press.El presidente del Comité de Flota,, ha explicado que, desde 2012, Salvamento Marítimo se encuentra en situación de, con una flota que está "declarada a extinguir", lo que supone que "no haya reposiciones a día de hoy" y las unidades estén enpese al aumento de rescates."Esto está haciendo que la situación sea insostenible", ha lamentado Furió ante los medios, para señalar que aún se está "complicando" más tras el nombramiento, por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, de unde la Guardia Civil que coordina todas las actuaciones en materia de inmigración.A su juicio, esto no sólo supone un problema para los trabajadores de Salvamento Marítimo, sino también repercute "en la seguridad de los que pasan por las cubiertas" de sus barcos.Los trabajadores de este servicio público han contado con el apoyo de la diputada de Podemos, y el diputado de Izquierda Unida (IU)Este último, ha calificado la situación descrita por Furió como "preocupante" y ve "increíble" que "un servicio tan básico y fundamental para este país" como es el rescate marítimo, "no haya contratado a nadie", mantenga a un gran porcentaje de la plantilla en interinidad y no reponga las jubilaciones."Sin hablar de las condiciones de pérdida del poder adquisitivo de los salarios y unascuando es un servicio público esencial", ha apuntado, antes de señalar que Salvamento Marítimo no sólo rescata inmigrantes, sino también se ocupa de la flota pesquera o de recreo, entre otras actividades.También Belarra ha defendido la labor de los trabajadores de Salvamento Marítimo. "Un país digno tiene que proteger a sus trabajadores públicos que están protegiendo la vida en el mar", ha declarado, antes de pedir al Gobierno que solucione el "nivel de precariedad" en el que "está dejando" a estas personas publicando "de una vez por todas" elacordado el 18 junio.Mientras, ha apuntado, los trabajadores tiene el compromiso de Unidas Podemos para darles "soporte" en su situación y para "reconocerles el trabajo que hacen" estos "auténticos héroes y heroínas".