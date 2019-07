Publicada el 09/07/2019 a las 11:50 Actualizada el 09/07/2019 a las 13:12

La reunión no fue "para tomar café"

Los líderes de PP y Vox se reunieron este martes en el Congreso de los Diputados para desbloquear las investiduras en Murcia y Madrid. Tras más de hora y media de encuentro desde ambas formaciones coinciden en que se sigueLa cita llega después de que el líder de la formación de extrema derecha,, pidiera el lunes una reunión con los jefes de PP,y Ciudadanos,. Según anunció iba a estar desde las 8 de la mañana en su despacho para recibirles.Desde el entorno de Casado la respuesta fue positiva. El jefe de los conservadores no tenía ningún problema, insistieron, en sentarse a hablar con Abascal, exidirigente del PP. No obstante, a lo largo de la mañana de este martes, desde la formación conservadoraNo hay muestra gráfica de tal encuentro.No es la primera reunión entre Abascal y Casado de las últimas semanas. El jueves pasado estuvieron reunidos en el marco de las negociaciones, que resultaron fallidas,Distinta fue la respuesta desde Ciudadanos. Rivera dejó en manos de su equipo negociador de pactosEn rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados, Rivera admitió de forma abierta que su formación se había reunido la semana pasada "cinco horas" con PP y Vox para explicar al partido de Abascal el pacto de Murcia. El dirigente de Cs, Juan Carlos Girauta había asegurado la semana pasada que sólo se tratabaSi Vox, dijo, su partido no tendrá problema en sentarse a hablar otras cinco horas. Es algo, no obstante, que volvió a dejar en manos del comité negociador de pactos, dejando clara así una vez más su negativa a sentarse con Abascal y Casado de forma conjunta.Salvo cambios de última hora, el rechazo de Cs a sentarse con Abascal, mantendrá bloqueada la investidura de Isabel Díaz Ayuso (PP) como candidata a la Presidencia de laTras reunirse con los representantes de todos los grupos parlamentarios, Juan Trinidad (Ciudadanos), presidente de la Asamblea de Madrid, anunció que