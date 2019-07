Publicada el 09/07/2019 a las 09:52 Actualizada el 09/07/2019 a las 10:16

El alcalde de Madrid,, ha negado que gobierne con "" pero sí, como ha recordado, tiene un, partido al que ha espetado que él no ha sido quien ha incumplido sino que fueron los de Javier Ortega Smith los que no le hicieron llegaralguna "de entrada en el gobierno", desde la rueda de prensa "en la que rompían las negociaciones con el PP".En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Almeida ha lanzado un mensaje a la izquierda para defender que esos 81 puntos encajan en el marco constitucional. Y a Vox le ha contestado que niega "haber incumplido el acuerdo con ellos" sino que han sido los de Ortega-Smith los que no les han presentado "la más mínima contrapropuesta"."Le hice una propuesta a Vox donde entendía que se cumplía la propuesta que suponía la entrada en el gobierno. Si ellos entendían la entrada de otra forma tenían que hacer una contrapropuesta y no romper peras en una rueda de prensa", ha manifestado el regidor. El portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Javier Ortega Smith, declaraba a Europa Press la semana pasada que la propuesta planteada por el PP era meramente "estética".Preguntado por las razones por las que no desveló el acuerdo que se puso encima de la mesa a Vox, Almeida, que ha señalado que "al final se ha acabado sabiendo", ha contestado que porque era una propuesta que formaba parte de la negociación. "El resultado debe ser conocido pero", ha terminado.