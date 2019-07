El BBVA retira la acusación contra Luis Pineda en la causa por la extorsión de Ausbanc y Manos Limpias

Publicada el 09/07/2019 a las 17:18 Actualizada el 09/07/2019 a las 17:48

El BBVA ha retirado la acusación particular contra el presidente de Ausbanc,, en la causa por la presunta extorsión de su organización y del sindicato Manos Limpias por la que la Fiscalía le pide casiy cuyo juicio comenzará después del verano, según ha confirmado el banco a Europa Press.La entidad explica que ha registrado este martes un escrito con su voluntad de desistir en la acusación particular ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es el tribunal que enjuiciará la causa, porque su presencia "no aporta nada en el estado final del juicio" e inclusoFuentes cercanas al BBVA consultadas por Europa Press han añadido que el escrito de acusación de la Fiscalía es ya bastante contundente y la presencia del banco puede convertir el juicio en unEl Ministerio Público solicita para Pineda una condena de casi 119 años de cárcel por delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales y le pide una multa de 10 millones de euros, así como la disolución de todas las sociedades vinculadas a Ausbanc.Se da la circunstancia de que Pineda registró este lunes unaen la Audiencia Nacional contra el expresidente del banco,, la propia entidad, su ex jefe de seguridad Julio Corrochano, el comisario jubilado y en prisión provisionaly uno de sus colaboradores, pues considera que se organizaron para "destruirle" y conseguir sentarle en el banquillo.La querella, de 45 páginas, se basaba en informaciones periodísticas sobre los encargos del BBVA a Villarejo que investiga la Audiencia Nacional para cuestionar la instrucción que se ha seguido en la misma instancia contra él y Ausbanc durante los últimos cuatro años. Propone además un, que según afirma podría probar esas vinculaciones, y que estaríaen pieza secreta y bajo protección de identidad.