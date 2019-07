Cs se sienta con Vox en Madrid pero no consigue ningún acuerdo

Publicada el 09/07/2019 a las 20:00 Actualizada el 09/07/2019 a las 21:31

En @CiudadanosCs lo hemos intentado hasta el final.



@ignacioaguado "La decisión de Vox de no apoyar la investidura nos aboca a una repetición electoral que estoy convencido de que ningún madrileño quiere" #AcuerdoPorMadrid pic.twitter.com/fbjec0TS8t — Ciudadanos Madrid (@Cs_Madrid) 9 de julio de 2019

Una iniciativa de Aguado

El giro de Rivera

info Libre

Nueva cita a tres en Murcia

Así se pronunciaba en la tarde de este miércoles desde lael líder de Ciudadanos en la capital, Ignacio Aguado, tras mantener una reunión con PP y Vox para intentar desbloquear la investidura deComo llevaban semanas pidiendo en la formación de extrema derecha, el partido naranja se sentó a la mesa de negociación. Pero de poco sirvió a Rocío Monasterio.de Ciudadanos que el mero hecho de que se les cuente el acuerdo al que han llegado los partidos de Aguado y Díaz Ayuso. Y, de momento, no lo tienen. De hecho, el candidato de Cs fue claro a la hora de señalar que habían presentado a MonasterioCon estos mimbres, Aguado señaló que el del miércoles, como estaba previsto, será un "pleno instrumental" que servirá para poner en marcha el calendario que permitiría convocar nuevas elecciones si en dos meses no hay candidato investidoen el que los diferentes portavoces expondránFuentes de la Cámara regional madrileña consultadas por este diario aseguran que, hasta el pleno puede transformarse en pleno de investidura hasta el mismo miércoles siempre y cuando así lo vote la Mesa por unanimidad. Es decir, que si PP, Cs y Vox cerraran un acuerdo de ultimísima hora, necesitarían los votos del PSOE en el órgano de Gobierno de la Cámara para que Díaz Ayuso fuese propuesta candidata.a tenor de las declaraciones de las llamadasEl dirigente de Cs no se mostró muy optimista respecto a la posibilidad de evitar unas nuevas elecciones. Sin embargo, PP y Vox ven algo menos negro el panorama.En las filas conservadores aseguran que no descartan que incluso la semana que viene vaya a poder ponerse fecha a otro pleno. Así lo sostuvo el propio Pablo Casado. Y en Vox, Monasterio se declaró "contenta" por el "pequeño paso" dado este martes con la reunión. Dijo que había ido "muy bien" y que el tono había sido "muy cordial". No fue tan contundente como en otras ocasiones con ese mantra de que"Hoy es un día que comienza un camino y yo soy optimista y aquí hay julio, agosto y hasta el 10 de septiembre pero yo espero lo antes posible dejar a todos los madrileños irse de vacaciones. Por nuestra parte no quedara ni por espacio ni por tiempo. Nosotros siempre estamos encantados cuando nos llaman", recalcóSu pretensión para que haya acuerdo, es que entre los tres partidos haya "un punto mínimo común denominador".La reunión entre PP, Cs y Vox se produjo a instancias del líder del partido naranja en Madrid. Fue pasadas las 14.00 horas cuando desde el equipo de Ignacio Aguado se informaba a la prensa de que iba a convocar a los otros dos partidos paraHasta la fecha, Ciudadanos se había negado a sentarse de forma conjunta con PP y Vox en el contexto de las negociaciones para la Comunidad de Madrid. Sí lo habían hecho la semana pasada en Murcia peroFernando López Miras (PP) recibió los votos en contra de Vox en el pleno en el que se dirimía su investidura.El martes comenzó con una reunión entre Pablo Casado y Santiago Abascal en el Congreso de los Diputados sobre las 10.00 horas. Albert Rivera (Cs) se había borrado del encuentro apuntando a que si se trataba de resolver las investiduras de Madrid y MurciaDe forma casi paralela, el presidente de la Asamblea de Madrid,, se reunía con todos los portavoces de los grupos con representación parlamentaria en la Cámara madrileña para hacer un último intento de proponer un candidato a una investidura convocada la semana pasada sin político al que votar.Pasadas las 12.30, los servicios de comunicación de la Cámara informaban de que no había habido variación de posición respecto al martes de la semana pasada. A saber:y, por tanto, no proponía a nadie. Rivera, que no había acudido a la cita de Abascal ni a la del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ofreció una rueda de prensa en la Cámara Baja en la que, además de insistir en que su partido dará un 'no' al socialista en su investidura, avanzó que, como ocurrió en Murcia horas antes de la investidura fallida, en Cs estabanen Madrid para informar a Vox de los acuerdos a los que habían llegado PP y Cs.Con este gesto, el líder del partido naranja viraba en la postura de Ciudadanos de no sentarse a negociar con la extrema derecha. De hecho, la semana pasada, cuando Vox filtró a los medios que estaba habiendo una reunión a tres en ladesde el partido se rebajó el alcance de la cita a tomar "un café", una valoración que, según fuentes conocedoras del contenido de las negociaciones, indignó a la extrema derecha y provocó se levantara de la mesa.Cuando había transcurrido sólo media hora de la reunión entre los líderes madrileños de PP, Cs y Vox, el líder de los conservadores ofrecía una comparecencia de prensa en la Cámara Baja tras reunirse con Sánchez. En ella, se mostró optimista tanto con el panorama en Madrid como en Murcia confiando en queFuentes conservadoras consultadas poraseguran que en encuentro entre Casado y Abascal había sido clave para reconducir las negociacionesEn Murcia, Cs también ha dado pasos para el desbloqueo. La portavoz parlamentaria de Ciudadanos en la Asamblea Regional,se dirigió este martes a los representantes del Partido Popular y Vox para citarles a una reunión que tendrá lugar este miércoles, 10 de julio, en las dependencias de este grupo parlamentario en lainforma Europa Press.La hora fijada para la reunión es las diez de la mañana, según informaron fuentes de la formación naranja en un comunicado."Trataremos de desbloquear la situación actual para dotar de un gobierno estable a la, señalan desde la formación naranja.