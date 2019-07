Publicada el 10/07/2019 a las 17:42 Actualizada el 10/07/2019 a las 19:04

No denunciar no puede poner en duda su credibilidad

El silencio y el acoso cómplice

El(TS) ha avisado de la gravedad deldel entorno de la víctima de, así como del "acoso cómplice" del entorno del agresor, algo que lleva a sentir "soledad" a la mujer maltratada y se convierte en "una losa" para ella "cuando quiere denunciar y no encuentra ayuda", según informa Europa Press.Así se pone de manifiesto en unaen la que el alto tribunal condena a 16 años y 11 meses de prisión a un hombre por un delito de agresión sexual a su pareja, dos delitos de lesiones graves, un delito leve de injurias y otro de maltrato con lesiones leves. "El sentimiento de temor de las víctimas ante lo que pueda ocurrir es lo que provoca el, junto con lade su entorno, e, incluso, como aquí ha ocurrido, laa que mantenga los hechos agresivos que han ocurrido y que el Tribunal ha declarado probados", argumenta el Supremo.En su sentencia, el TS absuelve al condenado de un delito de amenazas, modificando así la pena que le impuso la Audiencia Provincial de Vizcaya a 17 años y 9 meses, confirmada por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera probado que el condenadocausándole numerosas lesiones y también le insultó y maltrató con carácter previo a la violación.De hecho, el TS ampara la condena por dos delitos de lesiones graves por hechos ocurridos anteriormente y que la víctimaseñalando, cuando fue asistida médicamente, que fueron provocadas accidentalmente y no por agresión de su pareja. Según recalcan desde el Supremo, el tribunal de instancia entendió que la víctima, aunque previamente ocultó el maltrato.En esta sentencia, con ponencia del magistrado, el TS apunta que sucede con frecuencia que hay episodios de maltrato quey, cuando ocurre un hecho grave, como aquí fue el de la violación, se pone en conocimiento de la autoridad para acabar con ese estado de victimización. Así, el tribunal indica que la falta de denuncia de hechos previos por la víctima "no puede convertirse en dudas acerca de su credibilidad" por su denuncia tardía, tal y como ya ha puesto de manifiesto en otras sentencias.En su fallo, el TS recuerda que la Audiencia Provincial apuntó la necesidad de no pasar por altoque transmite la situación de seguir adelante con una denuncia por malos tratos. La víctima, según expuso la Audiencia Provincial, percibe que "se queda sola y ve que todos sus paisanos y paisanas declaran en favor del acusado, organizan eventos para apoyarle" yde la denunciante. "Parece probable que ella percibiera ese devenir, y que ello motivara que no quisiera denunciar nunca", señalaba.Para el Tribunal Supremo, ésta "es una valoración" a los efectos de "hacer notar la situación de soledad de muchas víctimas de violencia de género que se encuentran solas ante el maltrato que sufren". "Y lo están ante su agresor, por descontado, pero lo más grave es la soledad en la que se encuentran ante su propio entorno y el entorno del agresor, ya que ello es lo que provoca y coadyuva al silencio de las víctimas ante el maltrato", manifiesta el Supremo al respecto.A su juicio, esta situación provoca "que en muchos casos las víctimas no denuncien". De hecho, el TS avisa de que si denuncian y "perciben esta falta de apoyo de su entorno, o, incluso, la presión del agresor",, "lo que viene a operar a favor del agresor". "Se habla, así, del silencio cómplice del entorno de la víctima de malos tratos y el acoso cómplice del entorno del agresor, o llegar mucho más lejos, como reconoce el Tribunal en este caso, cuestionando ese entorno del agresor la credibilidad de la víctima en estos momentos, negando la existencia del maltrato", subraya el alto tribunal."El retraso en la denuncia en estos casos no puede ser sinónimo de duda de credibilidad por suponer una característica, cuanto menos extraña y especialísima, en esta criminalidad de género, y factor a tener en cuenta a la hora de analizar la declaración de la víctima, ya que éste debe valorarse dentro de este contexto al que nos hemos referido, donde el sufrimiento que ha padecido la víctima ante los hechos de maltrato se ve incrementado por el sufrimiento ex post de la propia sociedad, de su entorno más directo, y del entorno del agresor", concluye el TS.Desde el alto tribunal, avisa de laque esto supone para una víctima de violencia machista y afirma que "haceestas reacciones de negativas a denunciar" o a negarse a declarar en el juicio para "beneficiar a los agresores".