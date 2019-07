Publicada el 10/07/2019 a las 11:36 Actualizada el 10/07/2019 a las 16:46

Les recuerdo a Ciudadanos desde la Tribuna todas y cada una de las bochornosas citas homófobas y machistas que ha dicho VOX. Que indecencia venir a la política a regenerar y acabar pactando con gente así para perpetuar al PP más corrupto de Europa pic.twitter.com/mhGobvnRa2 — Íñigo Errejón (@ierrejon) 10 de julio de 2019

El candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid,fue el dirigente político al que más aludieron sus rivales y sus posibles socios en ela la Presidencia del Gobierno regional. De no investidura, porque, al contrario de lo que ocurre en el resto de comunidades autónomas, en Madrid se permite un pleno sin candidatos si el presidente de la Asamblea comprueba, tras la ronda de contactos con los diferentes portavoces, queSobre todo la izquierda, pero también PP y Vox, aprovecharon la sesión plenaria para intentar queLa izquierda, para poner sobre la mesa que no se puede pretender ir dey después pactar con la extrema derecha. Y Vox y PP para criticar que no se puede pretender, en el caso de Madrid, presidir la Cámara legislativa —Juan Trinidad, de Cs, preside la Asamblea—Tanto Íñigo Errejón (Más Madrid) comose quejaron en sus intervenciones de que Trinidad no hubiese apostado por proponer a Gabilondo candidato a este pleno. El socialista contaba con más apoyos que Ayuso puesto que la conservadora no logró sumar a Vox por los enfrentamientos entre la extrema derecha y Ciudadanos. "Había y hay candidato. Lo que ha faltado es que el presidente lo hubiera propuesto", dijo Gabilondo. A juicio de Errejón, "se ha retorcido" el reglamento de la Cámara.El que fuera candidato del PSOE a las autonómicas se declaró sorprendido de que Ciudadanos trate de sustentar un gobierno del PP de Madrid mientras, a la par, "preconiza la necesidad de regeneración y de cambio". "Salvo que entienda que ese cambio consista en que ellos participen de la continuidad y del poder", dijo.En la intervención de Gabilondo no faltó una enumeración de los escándalos de corrupción que han afectado al PP madrileño en los últimos años: desde la Púnica al escándalo deque toca de forma directa a Díaz Ayuso.Errejón, por su parte, arrancó su intervención recuperando algunas de las frases más polémicas de dirigentes de Vox, sobre todo en materia de violencia de género, feminismo y derechos LGTBI pasa reprochar después a Cs que de su boca no haya salido una sola condena."Quieren viajar en el mismo coche que PP y Vox pero pretenden que Vox viaje en el maletero y no se le vea y como no saben cómo hacerlo están en una profunda tensión", añadió el candidato dePor su parte, desde Unidas Podemos, Isa Serra, que arrancó el debate, puso el foco en una de las contradicciones del partido naranja: "Nos dicen que no se van a sentar con la ultraderecha y luego usan sus votos para sentarse en la Mesa de la Asamblea de Madrid"."Ustedes que decían que venían a regenerar las instituciones,mantuvo.y desde el primer día estuvimos hablando con Vox y Ciudadanos para llegar a un acuerdo. Conseguimos el primer pacto y hoy Ciudadanos preside la Asamblea de Madrid gracias a nuestros votos. A los de Vox y a los del Partido Popular", diría Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad que no puso presentar su investidura por la negativa de Vox a darle sus votos.Pero no fue el único dardo que la dirigente del PP lanzó a Ciudadanos, el que pretende que sea su socio de gobierno en Madrid. Porque siguió: "Después hemos intentado sin descanso que ambas formaciones se sentaran. Y sí, Ciudadanos ha hecho dos esfuerzos. Uno, un café un domingo y otro,Ayuso no ocultó su malestar con Cs y Vox. "El Partido Popular", dijo,. Ha reducido sus intervenciones en medios a la mínima expresión. Ha enviado los mismos mensajes desde el primer día a la prensa y a los ciudadanos para no jugar al despiste. Ha cedido el protagonismo a sus socios porque tiene verdadero compromiso por un acuerdo que nos proteja a todos de las políticas de las izquierdas".Desde Vox, Rocío Monasterio también recordó a Aguado que Cs necesita a Vox. "El PSOE ganó las elecciones y el PP las perdió por primera vez en 24 años. Ciudadanos, señor Aguado, mejoró sus resultados, pero no alcanzó su objetivo: superar al PP. Y Vox, por mucho que les moleste, obtuvo la confianza de casi 300.000 madrileños. Doce diputados que usted, señora Ayuso, necesita para ser investida presidenta de la Comunidad de Madrid. Y usted señor Aguado, que tanto desea ser vicepresidente,subrayó.La dirigente del partido de Santiago Abascal mantuvo que ellos han hecho todo lo posible para que haya gobierno. "Nosotros hemos mantenido la mano tendida. Y la seguimos manteniendo. Queremos un gobierno alternativo a la izquierda, cada vez más sectaria, y queremos que este gobierno llegue cuanto antes. Hasta el momentoPor su parte, el principal aludido optó por no cargar de forma frontal contra sus socios. Sólo aludió a Vox cuando estaba a punto de acabar su intervención para decirles que "hay tiempo para rectificar"., dijo a Vox.Recordando los incidentes de los actos centrales de la marcha del día del Orgullo, Aguado afeó a la izquierda que no se hayan solidarizado con Cs."A nosotros, a Ciudadanos, no nos van a echar de ninguna manifestación. Seguiremos yendo a Alsasua, a Rentería, a Vic...", añadió.Dejando claro que no optan por facilitar un gobierno de izquierda, criticó que el PSOE haya permitido que se batiera "record de dedazos en el Ayuntamiento de Madrid con Carmena al frente".Si el martes había culminado bien para el Partido Popular después de que Ciudadanos accediese a sentarse junto a Vox en una mesa a tres para intentar desbloquear la investidura, el miércoles comenzaba mal para la intención del PP de lograr esa investidura para la semana que viene.Díaz Ayuso llegaba a la Asamblea de Madrid con una oferta: la de la puesta en marcha de una mesa de trabajo entre PP, Cs y Vox que comenzaría a trabajar desde este mismo jueves "para buscar un acuerdo y desbloquear la situación actual, con un calendario concreto y claro".El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, Ignacio Aguado, rechazó esa mesa a tres propuesta por la portavoz del PP al entender quecon el partido de extrema derecha.diría.No obstante en el PP confían en que las aguas vuelvan a su cauce en los próximos días y Cs y Vox se sienten de nuevo a hablar. El objetivo de los conservadores es que pueda haber un debate de investidura exitosoEste pleno atípico sin candidato a la investidura está contemplado en el reglamento de la"En el supuesto de que, tras la consulta con los representantes designados por los grupos políticos con representación en la Cámara, la Presidencia de la Asamblea no pudiera proponer al pleno un diputado como candidato a la Presidencia de la Comunidad, aquella fijará la fecha para la celebración de la sesión de investidura. En dicha sesión, si la referida situación continuara, se dará cuenta al pleno de la imposibilidad de proponer un candidato, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto de Autonomía,para explicar su posición. Constatado en dicha sesión de investidura que ningún candidato habría obtenido la confianza de la Asamblea, en los términos establecidos en el citado artículo 18 del Estatuto, comenzará a computarse el plazo de dos meses previsto en su apartado 5", puede leerse en el documento Así, este miércoles echa a andar el reloj para una convocatoria electoral. En dos meses, si no hay candidato investido, se disolverá la Cámara para