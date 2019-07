Publicada el 10/07/2019 a las 20:08 Actualizada el 10/07/2019 a las 20:18

La Jefatura Superior de laha redactado unque valida el relato de los incidentes tras la participación de dirigentes de Ciudadanos (Cs) en la manifestación delcelebrada el pasado sábado en la capital, según han informado a Europa Press fuentes policiales oficiales.Según estas fuentes, este "informe ampliado incluye bastante información," lo expuesto en otro documento, con fecha de 8 de julio, que fue publicado de forma íntegra este martes en la versión digital del diario El País Este primer informe, quede "maniobrar para catalizar la acción mediática y publicitaria" de la manifestación estatal del Orgullo del día 6, ha sidopor este partido político y algunos sindicatos policiales por su tono valorativo,por la falta de firma y sello oficial o por los errores en los logotipos del Ministerio del Interior y de la Policía.En declaraciones a los medios frente a la Fiscalía General del Estado, donde Ciudadanos ha presentado este miércoles unapor las "vejaciones y agresiones" que sufrieron en la manifestación, la portavoz del partido naranja,, ha señalado que el documento no está firmado porque parece que "nadie se atreve a firmarlo"., ha dicho en referencia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a quien pide que dimita.Las fuentes policiales consultadas por Europa Press subrayan que el informe ampliado ya está redactado y que, en cualquier caso, ambos documentos están escritos por policías de la Jefatura Superior de Madrid, "de acuerdo a criterios profesionales". "No se puede poner en duda la autenticidad", insisten estas fuentes oficiales.El primer informe de la Jefatura Superior de la Policía de Madrid sobre los incidentes del sábadoen la manifestación al concluir que "maniobró para catalizar la acción mediática y publicitaria". También sostiene que "no hay constancia de que se produjeran agresiones físicas" y acusa a los representantes del partido de "no seguir en ningún momento las instrucciones policiales".El pasado lunes, la vicealcaldesa de Madrid y dirigente de Ciudadanos,, acusó a la Policía Nacional de "tardar mucho en llegar" y actuar "de forma muy ineficiente cuando podía haber pasado cualquier cosa" durante la manifestación del Orgullo.Ese mismo día, fuentes policiales apuntaron que la Policía Nacional desplegóen la comitiva de Ciudadanos durante la manifestación estatal del Orgullo para garantizar su seguridad y que se planteó ensu evacuación ante los ataques e insultos que estaban sufriendo."El dispositivo fue totalmente adecuado a las circunstancias y la Policía Nacional estuvo garantizando su seguridad en todo momento y sin retraso. Además, había furgonetas de la Unidad de Intervención Policial por si los incidentes iban a mayores", explicaron estas fuentes el pasado lunes.