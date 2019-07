El ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano, sexto directivo del banco que se niega a declarar por el 'caso Villarejo'

Publicada el 11/07/2019 a las 11:13 Actualizada el 11/07/2019 a las 11:50

Else ha acogido este jueves a su derecho a no declarar sobre losque durante cerca de 13 años la entidad que presidía Francisco Gonzálezy en prisión provisional José Manuel Villarejo a cambio de cantidades millonarias.Cano,, ha acudido a la Audiencia Nacional minutos antes de las diez de la mañana y se ha mostrado "muy tranquilo". A su salida, media hora después, solo ha añadido que no ha aportado documentación alguna al instructor y los fiscales Anticorrupción y ha preferido guardar silencio.De igual modo, ha decidido no prestar declaración el miembro, hasta 2018, del Comité de Dirección de la entidad financieracitado a la par que Cano dado que ambos se encontraban fuera del país cuando fueron convocados la primera vez.Es laque han pasado hasta ahora ante el juez, que se han venido acogiendo al derecho a no contestar al interrogatorio dado que la causa sigue secreta y no tienen así acceso a las actuaciones.Sólo uno de los directivos rompió esta línea, y fue paraque existían contratos con la empresa de Villarejo para localizar morosos pero él personalmente no tenía constancia de que el comisario estuviera detrás. Situó los contratos entre 2010 y 2013.Precisamente, este jueves Moncloa.com y El Confidencial difunden una batería decuyo origen atribuye a Francisco González y del que sería conocedor un tal "Ángel", en fechas en que Cano era el número 2 del banco, 2009. Se trataba de conseguir que Martinsa afrontase la deuda que tenía con la entidad, evitando que ocultasen bienes.En 2004 el encargo fuey se recurrió para ello a los servicios del comisario, quien este miércoles contaba a fiscales Anticorrupción y juez que además de un trabajo "defensivo" para el banco, estaba acometiendo una labor en defensa de la soberanía económica de España. Desplegó seguimientos a políticos, empresarios y periodistas por aquello.