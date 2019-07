Iglesias no está preocupado por que Errejón y Llamazares monten un partido y se presenten a las elecciones

Publicada el 11/07/2019 a las 13:09 Actualizada el 11/07/2019 a las 13:30

El líder de Podemos,, ha asegurado este jueves que no le preocupa quepuedajunto al dirigente de Actúa,, a nivel nacional y rivalizar con Podemos en futuros comicios. "Hay que tender la mano a fuerzas progresistas", ha indicado."Lo bueno de la democracia es que cualquier se puede presentar. aunque Errejón diga que no, si tomara otra decisión, si Errejón y Llamazares montan un partido y se presentan a las elecciones hay que saludarlo", ha señalado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press."Hay que tenderle la mano,", ha valorado Iglesias, añadiendo que no tiene sentido que a alguien le parezca mal que otros partidos se presenten a los comicios.De esta forma, Iglesias ha dado por hecha una alianza entre el fundador de Podemos y líder de Más Madrid en la Comunidad de Madrid y el que fuera coordinador federal de IU. En las pasadas elecciones autonómicas,que sin embargo no propiciaron la entrada de Actúa en la candidatura de Más Madrid.Es más, desde las filas de Actúa se esgrimió haber alcanzando un entendimiento con Carmena para la candidatura a las municipales, pero