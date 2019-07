Publicada el 11/07/2019 a las 10:40 Actualizada el 11/07/2019 a las 11:01

El hospital asegura que la decisión no tiene que ver con la eutanasia

El juez de instrucción número 6 de Alcalá de Henares ha estimado las medidas cautelares solicitadas por lapara que sea instancias de su familia con el fin de "garantizar su vida".Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press y contra el que cabe recurso, en el que el juez acuerda que se proceda por parte de "facultativos médicos de este centro hospitalario a la aplicación del tratamiento medico correspondiente, en su caso, laLa solicitud se interpuso después de que la familia de la afectada denunciara que el centro les informó de que, en contra de su voluntad.Fuentes de este hospital señalaron a Europa Press que, sino que "en todo momento" se está tratando a la paciente con las "mejores condiciones posibles".Elseñala que conforme a los informes remitidos no hay razón para "dejar de aplicar el tratamiento correspondiente, en su caso , RCP, al momento en el que, eventualmente, la paciente lo pudiera necesitar por su evolución clínica"."La decisión medica clínica se deberá tomar respecto al paciente concreto, y en atención a las circunstancias concurrentes en el momento que se presente por su evolución clínica, con total respecto a la autonomía del mismo o persona que legalmente le represente, y siempre orientada a la, recoge el auto judicial.Por su parte, el Hospital Príncipe de Asturias sostiene que el caso "no tiene nada que ver con debates" como la eutanasia, sino que "en todo momento" se está tratando a la paciente con las "mejores condiciones posibles".En declaraciones a Europa Press, matizó que todas las medidas se han aplicado "de forma habitual" y que han valorado queya que serían "encarnizamiento terapéutico" (un sufrimiento al paciente sin aporta beneficio).A continuación, detalló que la paciente se encuentra endesde hace más de 20 años, por lo que han valorado que "si la paciente entra en parada, no deben aplicarse técnicas avanzadas de reanimación"., añadió el centro, que explicó que debido "al rechazo de la familia al seguimiento de estas medidas" han puesto en conocimiento del Juzgado de Guardia de Alcalá de Henares estos hechos y se remitió un informe de la asistencia.