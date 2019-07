Vox pide a la Asamblea de Madrid la relación de colegios donde se dieron charlas LGTBI y sus ponentes y la Comunidad responde que no tiene esos datos

Publicada el 11/07/2019 a las 20:31 Actualizada el 11/07/2019 a las 21:25

Comunidad de Madrid contesta a Vox que no tiene obligación de revisar las acciones extraescolares de centros educativos

La portavoz de Vox en el Parlamento regional,, ha registrado este jueves una solicitud a la Mesa de la Asamblea pidiendo una relación de colegios públicos y concertados donde COGAM ha realizado acciones "informativas, formativas y de otra índole", informa Europa Press.En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, Monasterio solicita la fecha de la actividad, el centro, el temario impartido y una breve descripción de la acción desde 2015.La petición incluye "eldel ponente y cuáles han sido las clases destinatarias".​​​​​​La Consejería de Educación ha contestado a Vox quede revisar las acciones extraescolares de los centros y que, por otro lado, no ha recibido aún ningún escrito, según ha indicado un portavoz a Europa Press.En cualquier caso, Educación ha precisado que todas las acciones formativas que realice un centro educativo estány no dependen de la Consejería de Educación, que no tiene obligación de revisar las acciones formativas al prevalecer dicha autonomía.Han destacado que las acciones formativas sobre las que se solicita información no son actividades regladas de horario lectivo sino extraescolares que dependen de cada centro y han de serPor lo tanto, tampoco tienen un listado de los centros que realizan acciones de ese tipo y, en cuanto a proporcionar nombres y apellidos, la Consejería de Educación ha asegurado que va a cumplir "escrupulosamente" la Ley orgánica de Protección de Datos