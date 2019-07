Iglesias insiste en entrar en el Gobierno y rechaza la oferta del PSOE de que haya independientes

Publicada el 12/07/2019 a las 10:40 Actualizada el 12/07/2019 a las 12:16

"Técnicos tiene que haber en todos los ministerios, pero en democracia, cuando la gente vota, vota a quien va a gobernar y va a legislar. En democracia, gobierna quien se presenta a las elecciones y tiene el apoyo de los ciudadanos".@Pablo_Iglesias_ #LosDesayunosIglesias pic.twitter.com/bdwbo61mur — PODEMOS (@ahorapodemos) 12 de julio de 2019

"Cuando uno plantea un veto, lo tiene que explicar. Si el PSOE dice que hay personas cuya personalidad no le convence, sería una falta de respeto a los votantes del socio parlamentario. Es como decirles que han votado mal".@Pablo_Iglesias_ #LosDesayunosIglesias pic.twitter.com/i0bOBVA9KC — PODEMOS (@ahorapodemos) 12 de julio de 2019

El líder de Podemos,, ha insistido este viernes en su exigencia dey ha descartado la oferta del PSOE de incluir a, aduciendo que la política la tienen que hacer los dirigentes de los partidos y no los "tecnócratas", como recoge Europa Press."Parece que para estar en el Consejo de Ministros no hay que ser de Podemos o no haberse presentado a las elecciones", ha señalado Iglesias en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, indicando quepara una coalición.", ha afirmado el líder de Podemos ante la última oferta de Pedro Sánchez de que puedan entrar en el gabineteCon respecto a la posibilidad de que dé un paso atrás y renuncie a entrar en el Gobierno, Iglesias ha señalado quesobre alguien tendrá que explicarlo "abiertamente".