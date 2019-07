Xabier Fortes y Javier Solano piden disculpas públicas por referirse erróneamente como "accidente" a la violación múltiple de La Manada

Publicada el 12/07/2019 a las 09:22 Actualizada el 12/07/2019 a las 12:10

8,35 de la mañana de este viernes. En TVE 1,ha dado comienzo a Los Desayunos con una referencia a la entrevista del jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; presenta a los periodistas invitados y da paso al encierro de San Fermín, sin comentarios y solo con sonido ambiente. Tras ello conecta con los comentaristas desde Pamplona,, para referirse a la calificación de "accidente" con la que este último había aludido el miércoles a la violación múltiple que tuvo lugar en las fiestas de 2017.En ese momento, Solanopor la errónea expresión y explica que con el término quería aludir a la circunstancia de que hubiera tenido lugar en Pamplona, cuando esta ciudad se ha distinguido por el rotundo rechazo a cualquier signo de violencia machista, y muy en concreto a las agresiones sexuales contra las mujeres. En la misma dirección, el comentarista alude a que él mismo ha estado y está radicalmente en contra de estos delitos: "Tras hora y media de informar en directo, respondí a una pregunta sobre el asunto y, desgraciadamente, introduje 'accidente' en el párrafo anterior, en lugar de en el que me refería a que ese hecho hubiera tenido lugar en Pamplona iba muy en contra de la actitud de la ciudad frente a esta lacra. Pido de nuevo disculpas por ello".A continuación, ha sido el propio director y presentador del espacio,, quien ha reiterado las disculpas propias "como responsable de este programa". Fuentes del equipo que cada día pone en marcha el programa explicaban aque ese miércoles, como tantos otros días, se estaba pendiente de las siguientes conexiones e intervenciones, por lo que, cuando se produjo el momento referido, no fueron conscientes del contenido, ni del error, por lo que no se produjo una rectificación inmediata.No obstante, durante las horas transcurridas entre error y petición de disculpas, han sidoa la frase desde dentro de la propia RTVE. Así lo hizo con una nota la representación de CCOO en la Corporación, el colectivo MujeresRTVE, o el propio Consejo de Informativos de TVE. El propio Fortes insertaba en la tarde del jueves en su cuenta personal de Twitter una serie de mensajes en los que asumía su responsabilidad y anunciaba que el programa de este viernes realizaría –como así ha ocurrido– una petición pública de disculpas.