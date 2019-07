Podemos Euskadi señala que no puede ser que el proceso de investidura "parezca un culebrón"

Publicada el 13/07/2019 a las 15:49 Actualizada el 13/07/2019 a las 15:50

El secretario general de Podemos Euskadi, Lander Martínez, ha defendido que no se puede trasladar a la ciudadanía la impresión de que el proceso de investidura "es una broma", ya que es "algo muy serio y no puede ser que parezca un culebrón". En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Martínez ha sido cuestionado por la próxima sesión de investidura del candidato socialista Pedro Sánchez que arrancará el 22 de julio y las negociaciones entre PSOE y la formación morada.Preguntado por la convocatoria por parte de Podemos de una consulta a sus inscritos para que se pronuncien sobre un futuro acuerdo con Sánchez, Martínez ha considerado "importante" participar en la misma y, aunque ha reconocido que, ha señalado que las cuestiones planteadas reflejan "los dos escenarios que se contemplan como realistas". "Pudiera ser que quizá la segunda pregunta se desglosara en más opciones porque deja caer la posibilidad de abstenerse o votar a favor pero se preocupa más de la posición en que queda Podemos que por la forma en que trabajaríamos con el PSOE", ha añadido.Por otro lado, ha defendido quey ha considerado que la actitud negociadora adoptada por el PSOE es "en algunos momentos desproporcionada", aunque cada uno tiene "su estrategia o táctica". "Lo que no puede parecer ante la ciudadanía es que el proceso de negociación o investidura es una broma. Es algo muy serio, hablamos de las políticas que se van a desarrollar los próximos cuatro años y no puede ser que parezca un culebrón", ha advertido.Por último, ha mostrado su confianza en los equipos negociadores de PSOE y Podemos y ha afirmado que. "A día de hoy la opción de las elecciones es la más lejana", ha zanjado.