Una asociación memorialista busca a familiares de "tres españoles víctimas del nazismo" deportados a campos de exterminio

Publicada el 13/07/2019 a las 12:47 Actualizada el 13/07/2019 a las 13:20

Una, ha lanzado una campaña para intentar, uno murciano y dos andaluces, de las provincias de Córdoba y Almería, que fueron, para así poder entregarles algunos de susque se han conservado.De esta forma, según la información facilitada a Europa Press por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Córdoba), con la citada campaña de búsqueda de familiares de estos, se solicita la, como ya ha hecho anteriormente esta asociación memorialista para localizar a familiares de víctimas del franquismo, asesinadas y arrojadas a fosas comunes en Córdoba y provincia.En esta ocasión, Aremehisa se ha implicado e, "en colaboración con el historiador Antonio Muñoz Sánchez y con el ITS (Servicio Internacional de Rastreo), que es una organización alemana con un amplísimo archivo documental sobre la persecución nazi y los deportados españoles en los campos de exterminio".Lo que se pretende ahora es, que fueron "confiscados" en unos casos, y "escondidos" en otros, "para que no pudieran ser destruidos" por los nazis en los campos de concentración, siendode estos deportados, tales como "anillos, relojes, carteras, fotografías o documentos familiares".Aremehisa, por ello, solicita la colaboración ciudadana para tener "información sobre el paradero de los familiares de estas tres personas", empezando por, nacido en Palma del Río (Córdoba) el 13 de febrero de 1915, e "identificado con el número de prisionero 30607 en el campo de Neurengomme (Hamburgo), en Alemania". Fue puesto en libertad, "con vida, tras la liberación del campo por las fuerzas aliadas el 2 de mayo de 1945, y", donde al parecer llegó tras ser liberado. De sus objetos personales se ha conservado un reloj de pulsera.El otro andaluz a cuyos familiares se quiere localizar es, nacido en Purchena (Almería), y de sus objetos personales se ha conservado una fotografía en la que aparecen su hermana Carmen y una hija de ésta, que "aún podría continuar con vida". La última noticia que se tiene de la entonces niña, sobrina de Francisco, es que, donde se ha perdido su pista.Finalmente, el tercer español deportado a un campo de exterminio nazi en Alemania y a cuyos familiares se quiere encontrar es, nacido en 1921, posiblemente en la, y no se tienen más datos sobre él, habiéndose conservado de sus objetos personales un par de fotografías.Con estos datos y las imágenes de algunos de los citados objetos personales, Aremehisa pretende lograr información para localizar a familiares de estos deportados y, para ello, se pone a disposición de quien pueda dar alguna pista al respecto en el teléfonoo en el correo electrónico