Calvo confía en que habrá acuerdo de investidura con Unidas Podemos: "Seremos capaces de encontrarnos"

Publicada el 14/07/2019 a las 17:35 Actualizada el 14/07/2019 a las 19:03

La ausencia de Sánchez en París

La secretaria de Igualdad del PSOE y vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo , se ha mostrado confiada de que elpara la investidura de Pedro Sánchez el próximo día 22, informa Europa Press. "Los socialistas somos gente de acreditada responsabilidad y nosotros hemos dicho que nos queremos sentar a hablar de contenidos y que seremos capaces de encontrarnos", ha afirmado Calvo antes de participar en unas jornadas en Madrid.Según ha insistido la vicepresidenta en funciones, "hay un documento y un equipo negociador" que muestran que el PSOE va "en serio". "El sistema tiene que funcionar", ha añadido, para incidir en quepara así ponerse ya a trabajar.La vicepresidenta en funciones también ha apuntado que un, pero que con Unidas Podemos no "da la cifra", por lo que ha reiterado que los socialistas hablarán con los grupos de la Cámara, puesporque "todo el mundo tiene que asumir su responsabilidad", incluidas las fuerzas políticas de la derecha."No vale lo que les escucho a sus líderes, ¿no va con ellos servir a España?, ¿no va con ellos que el sistema funcione?", les ha afeado, para señalar que "no hay alternativa" a un Gobierno socialista. "¿Si no hay alternativa no va con ellos? Pues sí, con ellos y con todos", ha contestado. En este sentido,, "ni siquiera se ha querido sentar a hablar" con el presidente en funciones.La vicepresidenta ha recordado que, tal como recordó el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, en Twitter,. Lo importante es alcanzar uny saber, si el tema de la violencia de género, las pensiones, la vivienda o la reforma laboral, ha explicado.Bajo su punto de vista, es importante "ir en serio" con los contenidos, que, y saber si se va a poder alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo paraa la Constitución o si se va a ir más allá, por ejemplo, con la situación de laPreguntada sobre por qué el presidente del Gobierno no había asistido a la celebración del 14 de Julio en Francia , la vicepresidenta ha remarcado que Sánchez está ahora mismo, para que así España tenga "un gobierno a pleno rendimiento"."El 14 de Julio es un acto muy importante para nuestros vecinos, pero el presidente tiene que estar ahora trabajando en la gobernabilidad del país", ha remarcado, tras insistir en que el sistema tiene que funcionar y el presidente tiene que ser investido la semana del 22 para empezar a trabajar.