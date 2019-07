Publicada el 14/07/2019 a las 12:39 Actualizada el 14/07/2019 a las 12:40

Buenos días. Noche sin descanso para el dispositivo interviniente en #IFTerque, desde las 08.00 horas, hasta un total de 9 medios aéreos están incorporándose escalonadamente a la zona. Imágenes de la zona de trabajo durante esta noche pic.twitter.com/5N8i72K9de — INFOCA (@Plan_INFOCA) 14 de julio de 2019

Incendio en Ávila

La Delegación del Gobierno andaluz en Almería ha declarado a las 8.01 horas de este sábado el nivel dos del Plan de Emergencias por Incendios Forestales debido a un, según informa Europa Press. La situación dos del plan regional se hace patente para aquellas situaciones en las que, a solicitud de la Dirección del Plan Infoca, sean incorporados medios estatales no asignados a dicho Plan, como es en este caso la solicitud de la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME), según ha informado Emergencias 112 Andalucía en una nota.Por su parte, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,, se ha desplazado hasta el Cedefo de Alhama, donde se ha constituido el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para la coordinación de todas las acciones y punto de encuentro y reunión. Ha estado acompañada por la delegada del Gobierno en la provincia, Maribel Sánchez, y ambas han conocido de primera mano la situación actual del fuego y las actuaciones llevadas a cabo.Crespo ha informado de que este incendio forestal ha arrasado, por el momento,y está afectando a otras cinco localidades cercanas en su fase "crítica". En declaraciones a periodistas, ha explicado que el fuego sufre en estos momentosdebido a las altas temperaturas, por lo que los efectivos están tratando de prevenir la zona del fuego. Así, los trabajos se están centrando en que el fuego no salte al barranco al ser zonas "más secas y escarpadas" con el objetivo de que no se dificulten aún más las labores de extinción.El fuego se inició enen la sierra de Gádor, en el municipio de Terque y ya está afectando también a Huécija, Bentarique, Íllar, Instinción y un poco de Enix. Emergencias 112 Andalucía registró más de un centenar de llamadas de particulares alertados por la presencia del humo en la zona. Crespo ha apuntado que se originó porDe manera preventiva,durante la noche de tres cortijos de la localidad cercana de Huécija. Además, ha sido, entre los kilómetros 12,500 al 26, en la zona de La Zarda.Por su parte, el subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente, ha precisado que ya están movilizados, con base en Morón de la Frontera (Sevilla). Así, ha expresado que ya se ha organizado las zonas en las que actuarán y sus misiones con el fin de "reforzar el diseño del operativo". Con ello, De la Fuente ha deseado que el fuego quede controlado a lo largo de la jornada pese a la fase de altas temperaturas.Por su parte, el viento, la altitud y las fuertes pendientes del terreno complican las labores de extinción del, en nivel 1 de peligrosidad, donde intervienen la UME, así como una veintena de medios aéreos, algunos de ellos procedentes de las comunidades de Madrid y Extremadura, según informa la Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta en el último informe remitido a las 11.54 horas a Europa Press.De hecho, este domingo se ha prohibido el uso de embarcaciones y el baño se ha limitado a las orillas en el madrileño, debido a que los hidroaviones que trabajan en el incendio cargarán allí agua. El baño se limita a las orillas, según ha indicado el 1-1-2 de la Comunidad de Madrid.La Junta de Castilla y León espera que, ya que "la evolución del incendio es muy favorable", según ha indicado el delegado territorial de la Administración autonómica en Ávila, José Francisco Hernández, en declaraciones recogidas por Europa Press. "La evolución del incendio es muy favorable", por lo que "las perspectivas de tenerlo controlado y perimetrado son altas", ha manifestado, dado que "la situación es positiva con las mejores expectativas".El incendio, que se declaró a lasen el paraje del Berrueco de Sotillo de la Adrada, avanzó a los términos municipales de Casillas y El Barraco, donde entró en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, donde habitan buitres negros y águilas imperiales.Enriscados en el perímetro del incendio se encuentran trabajando las, que consolidan el flanco con apoyo de descargas de los medios aéreos, aunque la fuerte pendiente y la agreste orografía dificultan aún más las tareas. Las BRIF han acusado, a través de su perfil de Twitter, la, un "trabajo duro" que "requiere de una buena forma física y mucho esfuerzo" a la hora de realizar las tareas de extinción en todo tipo de terrenos para llegar a las zonas "más inaccesibles". Las llamas mantienen trabajando en el municipio para intentar sofocar las llamas a un dispositivo formado por una unidad de la UME cuatro técnicos, siete agentes medioambientales, una veintena de medios aéreos entre helicópteros y aviones, diez autobombas, nueve cuadrillas de tierra y el puesto de mando avanzado de Castilla y León.