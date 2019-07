Torra: "No tengo ninguna intención de convocar elecciones cuando lleguen las sentencias"

Publicada el 14/07/2019 a las 13:06 Actualizada el 14/07/2019 a las 13:34

"Josep Borrell es uno de los grandes pirómanos de la vida política"

"Cada derecho que nos nieguen, lo volveremos a ejercer"

El president de la Generalitat, Quim Torra , ha dicho este domingo que no convocará elecciones en los próximos meses: En una entrevista en Público recogida por Europa Press, ha explicado que considera necesaria una respuesta unitaria y colectiva si las sentencias son condenatorias y que no debería pasar por una convocatoria electoral sino porPreguntado por las afirmaciones de líderes de ERC sobre una próxima convocatoria de elecciones, Torra ha dicho que pretende seguir trabajando por la autodeterminación: "Yo me considero un heredero, unmejor dicho,, del Govern que llevó el país a la autodeterminación y por lo tanto nosotros tenemos que continuar por este camino".Preguntado por cómo evitar que las soluciones al conflicto nacional se busquen en los tribunales, Torra ha pedido unSobre el ministro en funciones de Asuntos Exteriores, Josep Borrell , de quien el, ha dicho que "es uno de los grandes pirómanos de la vida política", ha insistido en el caso de presuntoy ha advertido de que afectará a la decisión de los eurodiputados sobre su candidatura a Alto Comisionado de la UE. "En la medida en que los diferentes países afectados se den cuenta,", ha añadido Torra.También ha afirmado que en todo el tiempo que lleva en la presidenciaa pesar de que asegura que ofrecieron "un cheque en blanco" al presidente Sánchez en la moción de censura.Sobre su juicio por, ha reiterado que la(JEC)y ha afirmado que "alguien ha querido que fuera a juicio".Ha dicho que le parece "absurdo" que la Fiscalía le pida 20 meses de inhabilitación y 30.000 euros de multa, y ha explicado quey contra lo que considera una utilización fraudulenta de la JEC por parte de PP y Cs.