Publicada el 15/07/2019 a las 19:13 Actualizada el 15/07/2019 a las 19:29

Hay quienes llevan unos días insultando al juntero del PP en Guipúzcoa, Juan Carlos Cano. Muchos columnistas de sofá también han aprovechado sus tribunas para darle cera este fin de semana. Voy con breve hilo por si a alguien, en medio de tanta basura, le interesa: — Borja Sémper (@bsemper) 15 de julio de 2019

Pidió disculpas por el error y lo aclaró

El portavoz del PP en el Parlamento vasco y concejal en San Sebastián,, ha asegurado este lunes que es unabrir un expediente informativo al portavoz del partido en Guipúzcoa,, por la votación que provocó quepresida la Comisión de Derechos Humanos en las Juntas Generales guipuzcoanas. Según ha recalcado,y él mismo pidió disculpas por esa equivocación, informa Europa Press.El secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha avanzado que, junto al PP vasco, van a pedir "las" a Cano "a través del medio que sea oportuno". "Vamos a profundizar en esta materia a través de este expediente informativo para aclarar estas cuestiones y que toda España sepa que el PP no quiere tener nada que ver con Bildu", ha afirmado rotundo.En una cadena de mensajes en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press, Sémper ha lamentado que en los últimos días muchas personas le esté "dando cera" a Juan Carlos Cano, "el único juntero del PP entre 51 escaños". "Se equivocó en una votación (en la que su voto) donde PNV+PSE+BILDU habían acordado que un juntero de Bildu presidiera una nueva comisión, la de DDHH", ha subrayado.Sémper ha señalado que Cano pidió disculpas por "el error y lo aclaró". "Hoy, después de días en los que le han llamado de todo, mi partido le abre un expediente. Supongo que para aclarar si es connivente con ETA. A estas alturas", ha lamentado, para recordar que Canopor diferentes comandos de ETA.Tras asegurar que una de las cosas que tienen que hacer los políticos "es", ha admitido que Cano "falló, no estuvo atento y fue recriminado por ello". "Ahora bien, insultar a un hombre que se ha jugado la vida por la libertad (su mujer también apareció en listas de ETA), hacerlo con la comodidad que proporciona una tribuna periodística, la frivolidad de Twiter o la ventaja de la turba, tan de moda,", ha manifestado.Por todo ello, Sémper ha insistido en queque él no comparte dada su trayectoria y su compromiso. A su entender, es "descorazonador dedicar una vida a una causa y que esta sea la respuesta".