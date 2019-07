Carmena insta a la sociedad civil a "tomar las riendas" del diálogo para abordar sus diferencias

Publicada el 15/07/2019 a las 20:12 Actualizada el 15/07/2019 a las 20:42

La política y el partidismo

Avanzar lento, pero unidos

La exalcaldesa de Madridha instado este lunes a laa superar a los partidos y adel diálogo para abordar los problemas que comparten todos los ciudadanos, según informa Europa Press.En su intervención en el primer encuentro de Diálogos BCN&MAD organizado por Un dels Nostres y la Fundación Madrid Centro Histórico , también ha propuesto poner en marchaparalelas en Barcelona y Madrid.Ha apostado porde izquierda, derecha, nacionalista o independentista para establecer una conversación que pueda aportar verdaderas soluciones.Ha explicado que estas asambleas deberían reunir a personas depara abordar problemas compartidos: "No podemos abdicar de la enorme responsabilidad de la sociedad civil de ser protagonista de su propio destino".Carmena también ha señalado que, en muchas ocasiones, elestá "teñido de las estructuras de los partidos", lo que las aleja de la ciudadanía y hace que su funcionamiento cada vez se asemeje más al de los partidos."La sociedad civil debe tomar el protagonismo. Cuando falla lo que no debería fallar, nosotros no podemos ser un fallo más", ha reflexionado la exalcaldesa, que ha insistido en que la ciudadanía debe ser crítica con el papel de las formaciones políticas.La alcaldesa de Barcelona,, ha instado a no reducir la política al partidismo y poner a las ciudades y a las personas por encima de los intereses de partido, y ha opinado que "el diálogo no se puede abandonar nunca".Colau ha dicho que un ejemplo de ello es la relación que mantendrá con el actual alcalde Madrid del PP,: "Con Almeida tendré más diferencias pero mantendré contacto institucional, que no se puede perder".Precisamente, la periodistaha sido crítica con Almeida en su intervención: "Le llamamos carapolla. Le deseo lo mejor, pero que se vaya a su casa a descansar", una intervención de la que Carmena se ha desmarcado y ha censurado, y ha pedidoEl impulsor de la Fundación Madrid Centro Histórico,, ha recordado que, tanto Madrid como Barcelona, se necesitan y comparten muchas cosas, y ha afirmado que "estány a dialogar".Preguntada sobre las dificultades para el diálogo entre PSOE y Podemos para formar Gobierno, Carmena ha pedido, y ha afirmado que "el diálogo político está teñido de dificultades, los intereses", y ha apuntado que siguen pensando en ganar elecciones."Una cosa es el diálogo civil y, el otro, el de las instituciones", y ha dicho que, en relación a la unión de las izquierdas, su apuesta es avanzar más lento pero todos unidos, aunque ha admitido que se trata de un fenómeno sociológico.Además, Carmena también ha lamentado actitudes de determinados partidos: "Si para ganar elecciones hace falta mentir, se miente. Si hace falta descalificar, se descalifica. Y esto es un virus que impide un buen debate".