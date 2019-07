Errejón asegura que hay espacio "para otra fuerza progresista no sectaria" a nivel estatal

Publicada el 15/07/2019 a las 09:45 Actualizada el 15/07/2019 a las 10:18

El líder de Más Madrid,, ha asegurado en una entrevista concedida al diario El Mundo que en política ha aprendido a "". El exdirigente de Podemos cree firmemente que "hay posibilidad de que" obtengan buenos resultados. Aun así, a la pregunta de si encabezaría una nueva candidatura para unas elecciones generales, contesta que ahora estánErrejón también piensa que los rumores sobre lase explican en parte como un "intento de presión de Sánchez sobre Iglesias". No obstante, evidencia su agrado al pensar en que movimientos como Más Madrid puedan replicarse en otros lugares, aunque "los tiempos de la política y los de la actualidad no son los mismos", por lo que el escenario de una candidatura estatal se aleja por lo pronto de lo real.Sobre las negociaciones entre, el líder de Más Madrid cree que "la desconfianza es una autovía exprés hacia la". "Habría que pedir responsabilidad a ambos", afirma Errejón, advirtiendo asimismo de que una nueva convocatoria de elecciones podría. También ha marcado distancias con Iglesias "por ideas" y por lo que cree que "tenía que ser Podemos". Insiste en creer que la formación morada se equivoca cuando intenta ocupar "el lugar tradicional" de Izquierda Unida, ya que Podemos no nació para eso, sino para ser una