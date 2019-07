La CEOE tiene miedo de que Podemos llegue al Gobierno: "Su programa económico haría que la economía fuera hacia atrás"

Publicada el 15/07/2019 a las 10:20 Actualizada el 15/07/2019 a las 11:04

El presidente de la, por lo que espera que, si finalmente hay un gobierno de coalición o programático, el PSOE "temple" las posiciones del partido de Pablo Iglesias.Garamendi, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha asegurado que, salga el gobierno que salga, la CEOE actuará con "lealtad institucional" y "jugará el partido donde toque", aunque no ha ocultado que sus preferencias pasan porporque ""Nosotros queremos moderación y estabilidad", ha subrayado el dirigente empresarial, que ha mostrado suGaramendi, que ha apelado a la responsabilidad de los políticos para salir de esta situación, ha recordado que hay una, que no una crisis, que exige que cada uno haga su trabajo dentro de sus responsabilidades.Preguntado por cuánto podría haber afectado laa la evolución económica, el presidente de la CEOE no se ha atrevido a cuantificar el impacto, pero sí ha dicho que "no es difícil pensar" que con estabilidad políticas "las cosas irían mejor".