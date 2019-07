La mayoría de votantes de Podemos apoyan investir a Sánchez, según un sondeo de laSexta

Publicada el 15/07/2019 a las 13:25 Actualizada el 15/07/2019 a las 15:35

Un 72,2% de los votantes de Unidas Podemos escomo presidente del Gobierno, según los datos del barómetro de laSexta difundido este lunes. A nivel global, los datos también son asimismo esclarecedores:y hacer a Sánchez presidente.La encuesta también incluye datos sobre los votantes respecto a otras formaciones. Por ejemplo,para investir a Pedro Sánchez y que así no fueran necesarios los apoyos del. Y por el contrario, un 33% se opone directamente a una investidura de Sánchez y un 3,2% no sabe o no contesta.Un 65,8% también cree que la formación naranja debería abstenerse tras el debate de investidura y un 31,3% se opone a Sánchez.