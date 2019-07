'En Pamplona la sangre corre contigo": Animal Guardians y La Tortura No Es Cultura lanzan una campaña internacional contra la muerte del toro en Sanfermines

Publicada el 15/07/2019 a las 17:03 Actualizada el 15/07/2019 a las 17:35

Los colectivos Animal Guardians La Tortura No Es Cultura han lanzado este lunes la campaña internacional denominada En Pamplona la sangre corre contigo", con la que pretenden denunciar el trato que reciben los toros durante los sanfermines, que acabaron este domingo.La campaña, dicen sus promotores en un comunicado, llegará ay tiene como objetivo que que la ciudadanía "no participe de eventos crueles". Y exige al Ayuntamiento de Pamplona que "elimine las corridas de toros" de las fiestas de San Fermín. Para ello, ha publicado un vídeo de "extrema crudeza" que se podrá ver en España, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Holanda, Alemania, Colombia, Portugal, Austria y Suiza en el que se muestra que los Sanfermines no solo son los encierros, sino que estos forman parte de un proceso que acaba con la muerte del toro en la plaza."No se puede construir una sociedad de paz libre de violencia sin acabar primero con los espectáculos públicos que incluyen sangre y muerte. Ya hemos visto como la violencia llama a la violencia en años anteriores. En esta ocasión, en solo tres días se han recibido seis denuncias por abuso sexual. Esto es consecuencia del “” en el que el machismo, sangre, alcohol y muerte son la tónica general. Nada de lo que sentirnos orgullosos como españoles. Por ello solicitamos que al menos se elimine la parte más cruenta que son las corridas de toros”, afirma, de Animal Guardians.Por su parte,, de la Plataforma La Tortura no es Cultura, asegura que “los toros no solamente sufren el estrés y lesiones de los encierros, sino que después son torturados de una manera atroz en la plaza. El mundo debe conocer este aspecto negro de las fiestas de San Fermín.” Y hace un llamamiento: “Pedimos a la ciudadanía que no participe y se movilice en ayuda de estos animales, que no les dejemos solos y en su lugar solicitemos al ayuntamiento de Pamplona que elimine su lidia en la plaza de toros tras el encierro.”