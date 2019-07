Podemos denuncia ante la Fiscalía la petición de información de Vox sobre charlas LGTBI por posible delito de odio

Publicada el 15/07/2019 a las 11:35 Actualizada el 15/07/2019 a las 11:53

la petición de información queha realizado a la Comunidad de Madrid sobre las charlas, que imparte COGAM, por lo que consideran "una clarísima intimidación para el colectivo" y en previsión de lo que podría ser un, recogido en el artículo 510 del Código Penal."Es nuestra obligación usar todas las herramientas del Estado de Derecho para no normalizar lo que es completamente inadmisible y para denunciar que lo que, ha defendido la diputada y activista Beatriz Gimeno, en declaraciones a los medios de comunicación.En el escrito, que ha presentado este lunes ante la Fiscalía junto a la portavoz en la Asamblea, Isa Serra, y la parlamentaria Sol Sánchez, recogen que "la pretensión de obtener una lista detallada de un grupo de personas, pertenecientes a una entidad privada de la sociedad civil que desempeñan una actividad deSegún Gimeno, no pueden permanecer "impasibles" ante "este intento de retorcer las herramientas parlamentarias para hacer este tipo de cosas que. Asimismo, ha tachado esta petición de "caza de brujas"."Nosotros lo que consideramos es que nuestra responsabilidad es como cargos públicos pero también como ciudadanos defender a las personas LGTBI, defender a una organización como COGAM que tanto ha hecho por este país. Sí consideramos que esa pregunta, ha apostillado Serra.Además, desde Podemos han recordado, en el texto, que Vox ya ha realizado solicitudes, aunque en este caso sobre violencia machista, y en València, y han recalcado que han hecho público que en el primero, el fin era "depuración ideológica de las personas que desarrollan dichas actividades".Por su parte, Sol Sánchez ha hecho hincapié en que en España, según el Observatorio de la LGTBIfobia,. A su parecer, el trabajo que está realizando "COGAM es impagable" y no se pueden consentir estos "pasos atrás"."Me gustaría saber qué tipo de defensores de la vida son cuando quien está trabajando para que esto no suceda, ellos pretenden señalarlos., ha lanzado.