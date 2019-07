Podemos sostiene que "al final" habrá acuerdo a pesar de que ahora "el presidente tiene otra estrategia"

Publicada el 15/07/2019 a las 15:20 Actualizada el 15/07/2019 a las 15:43

El secretario de Acción Política de Unidas Podemos y responsable de las negociaciones para los pactos,, señalado este lunes que, pese a la "dureza" con la que se ha empleado el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para dar por rotas la negociaciones sobre la investidura, los 'morados' no asumen esa ruptura y ha emplazado al candidato socialista a volver ""."Para nosotros nunca está rota la posibilidad de que nuestro país sea un país mejor, pensamos que eso pasa po", ha comentado Echenique en declaraciones en el Congreso de los Diputados. El dirigente 'morado' ha confesado que en Podemos están "un poco sorprendidos" por la "dureza de las palabras del presidente" en la entrevista a la Cadena Ser en la que ha dado por rotas la negociaciones con su formación.Pero, pese al tono usado por Sánchez, ha insistido en hacerle un llamamiento para que sey a sentarse "de una vez" para "negociar seriamente un acuerdo con gobierno", algo que, ha insistido, los socialistas se han resistido a hacer hasta ahora. Preguntado si el líder de Podemos, Pablo Iglesias, tiene previsto telefonear al candidato socialista para intentar que se retomen las conversaciones, Echenique ha comentado que ha sido el propio Sánchez quien ha anunciado su intención de "llamar a todo el mundo". "No concibo que no lo vaya a hacer", ha apuntado.En cualquier caso, el dirigente de Podemos ha hecho hincapié en que su formación confía en que "al final""Nos gustaría en fuera en julio pero, si no puede ser porque el presidente tiene otra estrategia confiamos en que, más tarde, nos podamos poner de acuerdo y pueda haber un Gobierno de progreso en España", ha dicho.Sánchez ha acusado al líder de Pablo Iglesias de haber roto de facto las negociaciones convocando a los inscritos de Podemos a una consulta "trucada" y que, a su juicio, es una "mascarada" que busca justificar una negativa a su investidura. Además, se ha quejado de haber conocido esa consulta "por los medios". El dirigente morado ha recalcado queque Podemos preguntaría a sus bases sobre el sentido de su voto en la investidura y ha defendido que, pese a las críticas de Sánchez, la última oferta del presidente de integrar en el Gobierno a perfiles técnicos de Podemos está incluida en la consulta.Así, ha recordado que dan a elegir a sus bases entre hacer presidente a Sánchez, previo pacto de un Gobierno de coalición "sin vetos" y con un peso "aproximadamente proporcional de cada una de las partes" que forman el bipartito, o votar sí o abstención ante un Ejecutivo "diseñado por el PSOE".Según Echenique, es en esta segunda opción donde cabe la última propuesta de Sánchez que Iglesias ya rechazó el pasado viernes. "Todas las opciones que ha planteado el PSOE, que en el fondo, están articuladas en la segunda opción que contempla un gobierno diseñado por el PSOE ya sea monocolor, eligiendo técnicos de Podemos o independientes de reconocido prestigio", ha enfatizado.El que fuera secretario de Organización de Podemos se ha mostrado convencido de que, "", las bases tomarán "la decisión acertada" y que será acatada por la dirección. Y también ha calificado de "inconcebible" que Sánchez lleve al país a nuevas elecciones. "No concebimos ese escenario como posible", ha zanjado.