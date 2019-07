ERC pide "responsabilidad" a PSOE y Podemos porque "ningún ministerio ni ningún veto" merecen lo que está pasando

Publicada el 16/07/2019 a las 19:29 Actualizada el 16/07/2019 a las 19:44

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso,, ha pedido este martesal PSOE y a Unidas Podemos para tratar de conformar un Gobierno porque, a su juicio, "ningún ministerio ni ningún veto" merecen lo que está pasando en los últimos días, según informa Europa Press.Así lo ha puesto de manifiesto Rufián en rueda de prensa en la Cámara Baja tras la reunión de algo más de una hora que ha mantenido con su homóloga del PSOE,, un encuentroen el que ha vuelto a reiterar a los socialistas la necesidad de que ésta sea la legislatura del "diálogo", de la negociación y "del retorno de un conflicto político a la política".El independentista catalán no ha adelantado cuál será el sentido de su voto en la investidura del candidato socialista,, una decisión que adoptará ERC elen su última Ejecutiva.Con todo, Rufián ha hecho un llamamiento a la responsabilidad a PSOE y Unidas Podemos y que "nadie se levante de la mesa de negociación hasta el último minuto" para ponerse de acuerdo en la conformación de un Gobierno porque entre ambos aglutinan más dey "muchísima ilusión"."Pedimos que no decepcionen a toda esa gente porque no hay ningún ministerio ni ningún veto que merezca lo que está pasando estos días", ha manifestado el máximo responsable de Esquerra Republicana en Madrid.