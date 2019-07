Villegas dice que sería un fracaso de Sánchez la repetición electoral y descarta una futura coalición con el PP

Publicada el 16/07/2019 a las 11:01 Actualizada el 16/07/2019 a las 11:23

Coalición Ciudadanos y PP

No hay problemas en la Ejecutiva

Ciudadanos se prepara para las elecciones de Cataluña

El secretario general de Ciudadanos , ha tachado depor "no ponerse de acuerdo con su socio preferente" Unidas Podemos . El dirigente naranja ha descartado una futura a una coalición con el PP , en esos hipotéticos comicios., ha criticado Villegas en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press. A su juicio, PSOE y Podemos no alcanzan un pacto debido a que no se ponen de acuerdo "por los nombres de personas que se sienten en el Consejo de Ministros".En este sentido, el dirigente naranja entiende que PSOE y Podemos podrían llegar a acuerdos porque comparten políticas y programas "similares" y "hay una mayoría posible que ellos mismos han definido", pero considera queVillegas haporque "es malo para el país" y ha responsabilizado a Sánchez de que se pueda ir a las elecciones "dando los números". "Es una gran irresponsabilidad", ha criticado.En el caso de que haya gobierno de Sánchez, Ciudadanos ha asegurado que estará dispuesto a tender la mano al PSOE en acuerdos de Estado, a pesar de que la visión de ambas formaciones sean "antagónicas"., pero también tendiendo la mano para llegar a acuerdos", ha indicado Villegas, que ha defendido la participación de los principales partidos para llegar a reformas de Estado.Ante un posible escenario de repetición electoral, el secretario de Cs ha descartado un futura coalición con el PP al estilo de Navarra Suma, candidatura que unió a UPN, PP y Cs en la Comunidad Foral, y lo ha tachado de, ha afirmado, y asegura que una candidatura conjunta con el PP sería "poner más incógnitas a los votantes que soluciones". Así, Villegas ha defendido una "oferta electoral renovadora y sin corrupción" de cara a futuras elecciones.Por otro lado, sobre la decisión de Ciudadanos de ampliar la Ejecutiva del partido en las próximas semanas, tras laen sobre la política de pactos, Villegas ha negado que exista un problema de "mayorías" sobre el debate de apoyar a Sánchez.Ha defendido que las votaciones en la Ejecutiva se saldaron con, minimizando la corriente critica en el seno del partido. "La votación más ajustada, entre comillas, fue 25 votos a favor de continuar con la línea que está llevando el partido y cuatro en contra", ha puesto de manifiesto."No hay un problema de mayorías dentro de la Ejecutiva, lo que hay es un problema de ajustar los órganos a un partido que está creciendo", ha asegurado Villegas, que admite que Ciudadanos tiene que "adecuar las estructuras del partido a la nueva realidad de partido que crece", desligando este movimiento de las recientes dimisiones de"Cada vez que se abren las urnas Cs crece y, ha subrayado el secretario general de Ciudadanos.Con respecto a la situación del partido en Cataluña, ha admitido que su formación ha crecido pero "no tanto como le hubiese gustado". Y tras la marcha deal Congreso de los Diputados, Ciudadanos tendrá que buscar un nuevo líder. "Estamos trabajando en el liderazgo y vamos a prepararnos ya para las elecciones autonómicas", ha declarado."Estamos dispuestos a volver a liderar el constitucionalismo y esperamos ganar a los separatistas", ha afirmado Villegas, al tiempo que afeaba la"Pactan con los actores del golpe y nosotros no queremos que esa sea la vía", ha criticado, insistiendo en que Ciudadanos liderará el bloque constitucionalista en Cataluña.