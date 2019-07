Publicada el 15/07/2019 a las 17:00 Actualizada el 15/07/2019 a las 19:04

Abundantes informes

Críticas de UGT y CCOO

Vox ha conseguido que la brecha salarial en Andalucía esté oficialmente en duda. El Gobierno andaluz de PP y Cs, presionado por Vox, busca ahora datos sobre su existencia e incluso la niega en el sector público, a pesar de que la propia Junta de Andalucía y numerosos informes la han acreditado y cuantificado. A raíz de una iniciativa parlamentaria contra losel partido de Santiago Abascal ha conseguido determinar ya el marco de debate sobre la desigualdad económica entre hombres y mujeres en la autonomía más poblada de España. La consejera de Igualdad, Rocío Ruiz (Cs), hizo este lunes explícita laal anunciar que había reclamado a las universidades de la comunidad "evidencias científicas" sobre la brecha salarial. Se trata de ser "serios y rigurosos" sobre el tema y no caer en "guerras de cifras", afirmó la responsable de Igualdad del Gobierno que preside Juanma Moreno, a pesar de la existencia de diversos estudios sobre la materia. Sobre lo que no tiene dudas Ruiz es sobre la brecha salarial en el empleo público: " No existe ".Vox abrió la controversia con la presentación de una proposición no de ley (PNL) sobre el tema en el Parlamento. Las PNL son iniciativas registradas para que los grupos se posicionen sobre una cuestión. Su aprobación puede servir para expresar una posición política o para instar al Gobierno a adoptar alguna medida. No obstante, su falta de fuerza vinculante a menudo convierte las PNL en armas arrojadizas o en instrumentos de unos partidos para tratar de retratar a otros . Vox las utiliza con frecuencia en el Parlamento andaluz para marcar la agenda . Esta vez lo ha conseguido.Su PNL, adelantada el domingo por Europa Press , pretende que el Parlamento reclame al Gobiernode tintes ideológicos y se apueste por la igualdad efectiva en el ámbito laboral en base a criterios de igualdad de oportunidades, descartando preferencias y privilegios por razón de sexo". Vox admite en la proposición que hay estudios en Europa y España que señalan que la brecha salarial existe y que va del 10% al 40%, pero los pone en duda ya que, si fueran ciertos, se demostraría con una contratación mucho más numerosa de mujeres, ya que estas acarrearían menores costes laborales para los empresarios. "Con estas cifras [las que dan los informes], podemos concluir quepues siguen contratando a hombres en vez de a mujeres, cuando según el discurso oficial, se podrían estar ahorrando hasta un 40%", señala la PNL de Vox, que añade. "La llamada brecha salarial essin cesar y machaconamente, que se invoca gratuita y pleonásticamente hasta la saciedad [...]".La consejera de Salud, Rocío Ruiz (Cs), que intervino este lunes en el Fórum Europa Tribuna Andalucía, tuvo que responder sobre la postura de Vox, partido de cuyo apoyo depende la estabilidad del Gobierno andaluz. Ruiz no cargó contra Vox. Ni le quitó la razón. Anunció que, en una reunión con los rectores andaluces –previa a conocerse la PNL de Vox–, les había pedidoDicha brecha "no existe", recalcó, en el sector público.En paralelo, Ruiz anunció la dimisión de la directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Mercedes Sánchez, por " un problema de salud grave, gravísimo ". El PSOE puso en duda los motivos de la salida de Sánchez, que se ha enfrentado a la papeleta de que el sostén parlamentario del Gobierno al que pertenece niegue la existencia misma de la violencia de género y de la brecha salarial, que son los hechos que justifican la propia existencia de su cargo y del IAM. "Espero que la nueva directora tenga formación y perfil feminista, sólo así sabremos si estas son las verdaderas razones de su cambio [...]", escribió en Twitter Soledad Pérez , portavoz de Igualdad del PSOE. La salida de Sánchez concretaba insistentes rumores su dimisión, que no obstante eran negados oficialmente.Los informes y datos estadísticos sobre la brecha salarial son abundantes. No faltan los oficiales. El Banco Mundial , la Comisión Europea el INE , organizaciones sindicales como CCOO, UGT y USO, la patronal CEOE y estudios académicos han acreditado su existencia y tratado de precisar su cuantía. La propia Junta de Andalucía –administración en la que trabaja Rocío Ruiz– lo admite en un informe sobre el presupuesto de 2018, actualmente en vigor. "Esta diferencia salarial por sexo se cifra en 2015 en Andalucía en 3.887 euros anuales, por debajo de los 4.636 euros de diferencia que se dan a nivel nacional. Esta cantidad es prácticamente igual a la registrada en 2014, que fue de 3.888 euros", señala el informe, que también alude a una brecha salarial en el sector público derivada de la mayor responsabilidad de de las mujeres en la crianza de los hijos. "Se sigue evidenciando una mayor presencia femenina en los niveles inferiores de la escala (la participación de las mujeres en los niveles 12–14 supera el 71%), que contrasta con el protagonismo masculino en los niveles superiores (el 56,8% del funcionariado con niveles 27–30 son hombres), si bien dentro de los límites del equilibrio. Por tanto, se siguen observandoen función de la descendencia, igual que sucede en el personal alto cargo", señala el informe.El Gobierno andaluz ha ido moviendo el foco en relación a este tema a medida que ha entrado en calor la legislatura. Poco después de estrenar su despacho de consejera, Ruiz anunciaba " incentivos a las empresas para luchar contra la brecha salarial ". El departamento de Igualdad detallaba a finales de febrero cómo esta brecha surge "en el hogar por la. "Según analiza la Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010 –añadía la Junta–, "las mujeres dedican al hogar y la familia una duración media de 4 horas y 32 minutos frente a las 2 horas y 29 minutos de los hombres. Ello implica que las mujeres soportan una mayor carga global de trabajo (la suma del trabajo remunerado y no remunerado): así las españolas trabajan una media diaria de 6 horas y 41 minutos, pero cobran por 2 horas y 9 minutos; mientras que los españoles trabajan 5 horas y 54 minutos y cobran por 3 horas y 25 minutos". Desde entonces Vox ha redoblado su presión sobre el Gobierno, hasta el punto de lograr que acepte el concepto de "violencia intrafamiliar" para salvar los presupuestos de 2019 UGT y CCOO cargaron este lunes"UGT Andalucía –señalaba este sindicato en un comunicado– elabora cada año un informe sobre brecha salarial en nuestra comunidad. El último, publicado en febrero de este año, revelaba que la diferencia salarial entre hombres y mujeres en Andalucía es deLas evidencias científicas que hoy ha reclamado la consejera están, para empezar, en los datos de la Encuesta de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística , en las estadísticas publicadas por Eurostat, en los datos de cotización del Instituto Nacional de la Seguridad Social, o en los informes de una institución tan poco sospechosa de progresista como la OCDE. Incluso en los estudios que publica y maneja la patronal CEOE". Además, añadía UGT que afirmar que "el hecho de que haya muchas mujeres en la Administración pública supone que haya igualdad salarial es erróneo". "Cuando analizamos los datos vemos que también hay segregación, temporalidad, brecha salarial, techo de cristal, diferentes usos de los derechos de conciliación...".CCOO publicó en Twitter una serie de mensajes dirigidos a Ruiz enlazando a datos e informes sobre la brecha salarial en Andalucía y, específicamente, en la Administración pública. Entre otras fuentes utilizadas, están la Agencia Tributaria y el INE, que "no son sospechosos de tener ideología de género".