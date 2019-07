Calviño niega presiones del Ibex, pero dice haber oído que hay ONG contrarias a que Podemos ocupe la cartera de Asuntos Sociales

Publicada el 17/07/2019 a las 12:37 Actualizada el 17/07/2019 a las 12:54

Cuesta entender que Podemos anteponga sillones

La ministra de Economía en funciones,, ha negado este miércolespara que Podemos no entre en el Gobierno, pero se ha hecho eco de que, según le han contado, hayEn una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, la titular de Economía ha asegurado que "personalmente" no ha recibido presiones en este sentido, pero sí que ha apuntado que le han comentado "anecdóticamente" que algunos grupos sociales, "ONG incluso", "decían que no sea nuestro ministerio", en referencia a que el partido morado ocupe el Ministerio de Asuntos Sociales."Estoy hablando de oídas,", ha admitido.Sobre la falta de acuerdo entre PSOE y Podemos para la investidura de Pedro Sánchez, Calviño ha recalcado que le "cuesta entender" que la formación de Pablo Iglesias condicione el acuerdo a"Me cuesta mucho entender que haya líderes que dijeran que vienen a acabar con la casta y los sillones y", ha indicado.A su juicio, entrar en el Gobierno "no es lo más importante" por lo que considera "llamativo" que las discusiones se centren en eso y no versen sobre la "sustancia" de un acuerdo programático.Calviño ha enviado un mensaje a la clase política reclamando que esté a "la altura" y, del que ha afeado que en Europa vote a Ursula Von der Leyen como presidenta de la Comisión, "que tiene un programa alineado con el PSOE", y luego