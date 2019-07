Publicada el 17/07/2019 a las 09:18 Actualizada el 17/07/2019 a las 09:47

Persecución

El president de la Generalitat,, ha pedido este viernes al presidente del Gobierno en funciones,, una propuesta "para", sin la que le ha asegurado que su posición es votar no a la investidura."Vuelva ade donde no nos hemos levantado ni nos levantaremos nunca. Es con quien tienes diferencias con quien hace falta dialogar", ha escrito en una carta dirigida a Sánchez en La Vanguardia recogida por Europa Press, donde también le ha pedido que anteponga el sentido de Estado a los intereses de partido y que no convoque unas nuevas elecciones."Le propongo un entendimiento basado en el respeto escrupuloso de los derechos humanos, civiles y sociales, incluido el. Porque este es uno de los consensos de la sociedad catalana y se debe respetar", ha añadido Torra, que le ha afeado su gestión en el último mandato.Para el presidente catalán, el balance no es positivo, porque a su juicio: "Nuevas causas abiertas en los juzgados a instancias de los abogados del Estado, persecución ideológica a las acciones de Gobierno en el extranjero, un control extraordinario de las cuentas de la Generalitat", y le ha reprochado no haber cumplido con inversiones en infraestructuras ni haber destinado suficiente gasto social.Le ha recordado quegraciasal apoyo de la mayoría de los diputados catalanes, de los grupos independentistas", en lo que ha etiquetado como un gesto de generosidad y como un voto de confianza que a su parecer no se ha visto compensado."Le invito a mirar lejos. Que es la mejor manera de mirar de cerca a la gente que nos ha dado su confianza", ha seguido, y le ha emplazado a pensar una solución de largo recorrido.Con todo, ha descartado darle apoyo en la investidura si continúa transitando un espacio que "encalla, enfanga y", así como le ha dicho, literalmente, que no se puede gobernar contra Cataluña.