Ábalos ve una "desesperación" la investidura apoyada por partidos independentistas y abstención de Podemos

Publicada el 18/07/2019 a las 10:22 Actualizada el 18/07/2019 a las 10:23

El ministro de Fomento en funciones y secretario de organización del PSOE,, ha admitido que sería una opción "casi dentro de la" que la investidura del presidente del Gobierno en funciones,, saliera adelante con los votos a favor de los"Cuando lo racional es imposible, se nos ocurre todo tipo de artificios", ha valorado Ábalos sobre esta opción en una entrevista en COPE, recogida por Europa Press. Así, considera que "y políticamente casi dentro de la desesperación" al sacar la investidura con el apoyo de ERC, PNV, Bildu, Compromís y PRC a Sánchez.Por otro lado,, alegando que es consciente del problema que tiene el PSOE para sacar adelante la investidura de Sánchez, por lo que "no tendría que hacer falta pedirles la abstención". "Sería un gesto que no habría ni que pedirlo, incluso", ha señalado."Son conscientes de que hay un problema de procedimientos, así que no abusen porque ellos lo vivieron", ha subrayado Ábalos,en la investidura del expresidente Mariano Rajoy en 2016."Igual mañana les viene bien a ellos", ha insistido, recalcando que "no se puede siempre estar en la parte buena de las cosas".