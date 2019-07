Publicada el 18/07/2019 a las 17:53 Actualizada el 18/07/2019 a las 18:18

En prisión preventiva desde marzo de 2018

La Sección Tercera de la Audiencia de Jaén ha condenado a penas de 16 años y medio y 15 años y medio de prisión a los dos jóvenes, de 23 y 19 años, poren un portal de Jaén y a plena luz del día, junto a otros tres menores que ya han sido condenados por estos hechos. El fallo de la sentencia, al que ha tenido acceso Europa Press, establece que los dos acusados son. La pena es mayor para G.J.C.M., de 23 años, por concurrir el agravante de reincidencia.Además de la pena de prisión, el tribunal les impone diez años de libertad vigilada tras su salida de la cárcel y 25 años de prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima. En concepto de responsabilidad civil, los dos acusados deberán indemnizar a la menor en 62.675 euros, cantidad que incluye los daños morales, las secuelas y los días que tardó en recuperarse de las lesiones. Durante el juicio celebrado a puerta cerrada, los dos acusados, G.J.C.M., de 23 años, y M.A.M.R., de 19 años, negaron su participación en los hechos, aunqueLa víctima declaró por videoconferencia en la primera jornada del juicio celebrada el pasado 2 de julio y lo hizo, según la acusación particular, con un relato "contundente" y mantenido en el tiempo, señalando a los dos acusados como los autores de la agresión. De hecho,La sentencia no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Los dos acusados se encuentran en prisión preventiva desde el 7 de marzo de 2018.Dos de los tres menores condenados, actualmente con 17 y 18 años, no pudieron declarar en el juicio ya quede los pisos tutelados donde se encontraban cumpliendo la condena.Los hechos se remontan al 2 de marzo de 2018 cuando, como mantenía el Ministerio Fiscal y recoge la sentencia, los acusados, "puestos previamente de acuerdo con la finalidad de satisfacer sus deseos e instintos sexuales",, puesto que la Audiencia ha ratificado la condena. Eran las 17.40 horas cuando entre los cinco rodearon a una menor, de 16 años, que se dirigía a su domicilio por un céntrico paseo de la capital jiennense y tras decirle 'te vamos a demostrar lo que es bueno', "la introdujeron a la fuerza y en contra de su voluntad en un portal" que en aquellos momentos se encontraba abierto.Una vez dentro, uno de los menores la sujetó por detrás mientras que el resto le subía la ropa y la sometía a toda una serie de tocamientos. La fuerte resistencia de la menor, que chilló, peleó y llegó a morder en la mano a uno de los agresores,. Finalmente, al oír el ruido de una puerta de uno de los pisos del inmueble, los agresores "abandonaron precipitadamente el lugar dejando a la víctima tirada en el suelo".Como consecuencia de la agresión, la menor sufrió heridas y daños psicológicos que han necesitado cuidados durante 201 días de tratamientos y pérdida de calidad de vida. Le queda como secuela estrés postraumático grave.en 2015 por un delito de quebrantamiento, en 2016 por otro de resistencia a la autoridad y en 2017 por una agresión sexual a una chica en un parque en Jaén. Por este último hecho le condenaron a seis meses,pena que quedó en suspenso condicionada a que no volviera a cometer delitos. Al otro condenado, M.A.M.R., no le constaban antecedentes.