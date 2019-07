El exjugador Mariano Aguilar y Doyen se niegan a declarar por el presunto fraude de 5 millones de euros a Hacienda

Publicada el 18/07/2019 a las 19:50 Actualizada el 18/07/2019 a las 20:23

Prácticas prohibidas por la FIFA

Empresas distintas con las mismas cláusulas

El representante del fondo de inversión Doyen Sports Investment Limited y el exjugador Mariano Aguilar se han acogido este jueves a su derecho a no declarar como investigados por la presunta ocultación de más deprocedentes de operaciones de compraventa de derechos económicos de jugadores y préstamos a clubes de Primera y Segunda división de la Liga de Fútbol.Según recoge Europa Press, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata les ha citado a declarar en el marco de la operación Dean , que investiga lospor no tributar entre los años 2013 y 2017 los rendimientos derivados de operaciones de compra de derechos económicos de jugadores de fútbol y de la concesión de préstamos a varios clubes como el Atlético de Madrid, el Sporting de Gijón, Getafe o Sevilla.Este jueves también ha sido convocado el hermano de Mariano Aguilar, Miguel, quien"para simular la ausencia de relación con su gestión" de su familiar, según explica el magistrado en su auto de admisión de la querella de la Fiscalía Anticorrupción. También se ha negado a declarar por estos hechos. Asimismo, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, ha tenido que aplazar la comparecencia del administrador del fondo, Nelio Freire Lucas, que no ha comparecido tras alegar que se encuentra fuera de España. Fuentes jurídicas han informado queMañana será el turno del exjugador del mismo equipo y representante de futbolistas Juanma López Martínez y su mujer Rocío del Carmen Sánchez Ortega, investigados por estos mismos hechos.Según explica De la Mata en su auto,. Pero "en realidad", según el juez, se "simuló" que su actividad se realizaba desde dicho país cuando en verdadque constituye un asentamiento operativo lo bastante sustancial y significativo como para considerar que segeográfica y comercial, y con un significativo grado de".Es más, el magistrado instructor advierte que Mariano Aguilar y Juanma Moreno, intermediarios en esta actividad,, así como su renta y patrimonio, lo que podría suponerlesDoyen recibía como contraprestación a realizar por el club financiado, no solo el cobro de los intereses por el capital prestado, sino unque necesariamente debía llevar a cabo la entidad al recibir una oferta que cumpliera las condiciones previstas al celebrar el inicial contrato de préstamo. Aunque estos acuerdos denominados(Third Party Ownership)en abril del año 2015, Doyen mantuvo la vigencia de dichos contratos formalizados hasta entonces y siguió gestionando los derechos de imagen y concediendo nuevos préstamos a clubes de fútbol profesional.En este sentido, relata que la rama española del fondo de inversión se encuentra liderada por los exjugadores Mariano Aguilar y Juanma López Martínez. Ambos, reconocidos por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como intermediarios,para representar y negociar en nombre del fondo los mayores fichajes del fútbol, embolsándose por elloSegún el auto, Assets 4 Sports en agosto de 2011 Doyen Sports contrató a Assets 4 Sports, representada por Mariano Aguilar para proporcionar servicios con "carácter exclusivo", a cambio de un porcentaje en relación a la adquisición o venta de los derechos económicos de jugadores,En 2013 pasó a ser sustituida en el año 2013 por la sociedad maltesa Vela Management, cuyas cabezas visibles siguen siendo Aguilar y Freire Lucas. "No obstante, toda la operativa en relación con los fichajes en el mercado de la liga española de fútbol", recalca el juez instructor, pues Aguilar y López siguen siendo quienes continuaron "desplegando toda una estructura de alcance sustancial", como representante de Doyen Sports.Además, el contrato con la empresa de Malta "contenía las mismas cláusulas y misma remuneración para la gestora" que las de la empresa española. Es más, el magistrado subraya que en la contabilidad de Doyen Sports, mientras que sí se hace la anotación expresa de que "Vela Management Limited sustituye a Assets 4 Sports".Todo ello hace sospechar al magistrado que "dicha maniobra de sustitución de la sociedad española por la maltesa tuvo la finalidad exclusiva de tratar dea través de un establecimiento permanente, creando la ficción de que actuaba a través de una sociedad maltesa para hacer creer a las autoridades españolas que no debía abonar aquí impuesto alguno por su actividad –como efectivamente hizo–".