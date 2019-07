El Vaticano responde a España que las declaraciones del exnuncio sobre la exhumación de Franco son "a título personal"

Publicada el 18/07/2019 a las 10:46 Actualizada el 18/07/2019 a las 11:02

El director interino de la Santa Sede, Alessandro Gisotti, ha precisado que las declaraciones del, sobre la exhumación de Franco "han sido expresadas", como recoge Europa Press."Con motivo de la salida definitiva de España de Monseñor Renzo Fratini, tras la conclusión de su mandato, subrayamos que sus recientes declaraciones sobre el tema de la exhumación de los restos mortales de Francisco Franco han sido expresadas a título personal", ha aclarado Gisotti.El Vaticano también ha precisado que Fratini, a través de la prensa, ha indicado queinternas.Sin embargo, Gisotti no ha revelado si han contestado a la queja formal formulada por el Gobierno de España después de que Fratini les acusara en una entrevista con Europa Press decon su intención de exhumar los restos del dictador del Valle de los Caídos."Sinceramente, hay tantos problemas en el mundo y en España. ¿Por qué resucitarlo? Yo digo que han resucitado a Franco., la mayoría de la gente, de los políticos, tiene esta idea porque han pasado 40 años de la muerte, ha hecho lo que ha hecho, Dios juzgará. No ayuda a vivir mejor recordar algo que ha provocado una guerra civil", afirmó Renzo Fratini en la citada entrevista.", declaró entonces la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo.El Vaticano también ha dejado clara su posición dey de su sistema legal no ha variado: "Volvemos a reiterar que la posición de la Santa Sede sobre el tema de la exhumación de Franco es clara y ha sido ya expresada oficialmente en la carta que el secretario de Estado, Cardenal Pietro Parolin, ha enviado el pasado mes de febrero a la vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, y ulteriormente reafirmada por el secretario general de la Conferencia Episcopal Española", ha concluido Gisotti.