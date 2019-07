El PP lleva al TC la decisión de Batet de dar por válidas las fórmulas de acatamiento de la Constitución de ERC y Junts

Publicada el 19/07/2019 a las 13:36 Actualizada el 19/07/2019 a las 14:00

No van a permitir esas "faltas de respeto"

Los diputados tienen un "plus"

El PP ha presentado este viernes un recurso de amparo al Tribunal Constitucional contra la decisión de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet , y avalada por la mayoría del PSOE y Unidas Podemos en la Mesa de la Cámara dedurante la sesión constitutiva del Congreso del pasado 21 de mayo.Los conservadores, según recoge Europa Press, fundamentan su recurso en que "numerosos" diputados no cumplieron con el requisito de juramento o promesa de acatamiento de la Carta Magna previsto en distintas normas,Según recuerda,advirtiendo de que otras dejan de cumplir con los requisitos establecidos si se acompañan de "cláusulas o expresiones que de una u otra forma vacíen, limiten o condicionen su sentido propio, sea cual fuese la justificación invocado para ello"."El PP, ya que un acto que tiene por objeto el sometimiento a ley no puede pasar a la historia como un acto de desprecio a la misma", argumentan desde el PP para justificar su decisión.El recurso de los diputados del PP, que encabeza su portavoz interino, José Antonio Bermúdez de Castro, incide en que son "particularmente expresivas" las fórmulas utilizadas por algunos diputados de Esquerra Republicana (ERC) y de Junts que, en la medida en que las mismas son "dudosamente compatibles con la propia Constitución española que se dice acatar y en el mismo acto se rechaza".Es significativo, además, según recogen las actas taquigráficas oficiales, que varios parlamentarios dijeron que su acatamiento era desde la lealtad mandato del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, lo que, según el PP, "".El partido que capitanea Pablo Casado considera que todos los diputados tienen la obligación de acatar correctamente la Constitución para adquirir la condición plena de diputado y que el pasado 21 de mayo "algunos" utilizaron fórmulas que "vaciaron claramente de contenido" dicho acatamiento, "".A juicio del PP, el de acatamiento es un acto "cargado de simbolismo" porque significa que, frente al deber general que tienen todos los españoles de someterse a la ley como regla básica de la democracia, los cargos electos tienen "".Pero los citados diputados, en la sesión constitutiva del Congreso, utilizaron el acto de promesa o juramento a la Constitución "", y también "para atacar a la Monarquía y al Poder Judicial, en un claro intento de condicionar o limitar el acto de sometimiento a la ley para vaciarlo de contenido".Para el PP, eso va en contra de la ley y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. que dice que el sometimiento a la ley debe ser, algo que a juicio de los firmantes del recurso de amparo, no se produjo en algunos casos.