El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz compara la muerte de una mujer por violencia machista y el suicidio de su agresor

Publicada el 19/07/2019 a las 16:51 Actualizada el 19/07/2019 a las 17:19

El, Alejandro Hernández, ha afirmado que un"son dos cosas diferentes", peroinforma Europa Press. Hernández se ha expresado así al ser preguntado este viernes en Córdoba por el presunto(Málaga), que se ha saldado con una mujer asesinada supuestamente a manos de su marido, que después se suicidó.En este sentido y en rueda de prensa, Hernández ha señalado que, argumentando que "lo que tenemos que ver es qué es lo que lleva a que se produzcan ese tipo de situaciones", y "eso es contra lo que hay que luchar", añadiendo que "eso no se va a poder hacer nunca desde una perspectiva ideológica".El portavoz de Vox en la Cámara autonómica andaluza ha insistido en que "no es lo mismo un suicidio que un asesinato, evidentemente, son dos cosas diferentes, pero ambas cosas deberían ser objeto de nuestra preocupación".En este contexto, Hernández ha argumentado que, además, tal y como está planteada la legislación actual contra la violencia de género, en un, en el que ésta última resultara herida,contra la mujer, "así de simple".Así, según ha abundado el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, dicho hipotético "accidente de tráfico se podría convertir en un delito de violencia" de género y se le aplicarían "las mismas políticas que a un delito de maltrato típico", es decir, el de un "hombre que llega a su casa y que le pega una paliza a su mujer hasta matarla", lo que, para Hernández, "no tiene mucho sentido".Eso es, según ha señalado, lo que su formación pretende que se, pues, "por mucho que se diga lo contrario", en Vox quieren "que los maltratadores estén en la cárcel y si podemos, además, endureceremos las penas", ya que cuando "un varon golpea a una mujer hay un prevalimiento, hay un abuso de superioridad", y "eso es indiscutible", por lo que en esos casos se debe aplicar "la Ley con toda la severidad". Otra cuestión es que en Vox piensan que "hay que dedicar los recursos a la lucha contra la comisión de esos delitos, sin una perspectiva ideologizada", siendo ese su "objetivo", según ha concluido Alejandro Hernández.