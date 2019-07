Pablo Iglesias, convencido de que habrá gobierno de coalición: "Hay que tener paciencia con el PSOE"

Publicada el 19/07/2019 a las 09:09 Actualizada el 19/07/2019 a las 10:03

Podemos no tiene líneas rojas

La coalición "caerá por su propio peso"

El secretario general de Podemos,, ha defendido este viernes que el PSOE finalmente llegará a la conclusión de quecon su partido, aunque ha reiterado en varias ocasiones que con los socialistas "hay que tener" y "si no es en julio, será en agosto y si no en septiembre"."Hay que tener paciencia con el PSOE, y nosotros la vamos a seguir teniendo. Estoy convencido de que finalmente van a concluir que la vía más sensata -y además la única posible- es que negocien un acuerdo de coalición con nosotros", ha señalado Iglesias en una entrevista al diario 20 Minutos recogida por Europa Press.En opinión de Iglesias, "más tarde o más temprano" el PSOE entenderá el veredicto de las urnas y abandonará su postura actual de, por no compartir responsabilidades, por quedarse con toro el poder" y gobernar en solitario, unaen su opinión.A lo largo de la entrevista, el líder de la formación morada recurre en varias ocasiones a la afirmación de que con el PSOE "hay que tener paciencia" y se muestra convencido de que la situación se reconducirá para que Sánchez rectifique "ese tono bronco",y se llegue a un acuerdo que posibilite un gobierno de coalición.En este sentido, Iglesias ha afeado al presidente del Gobierno en funciones que hayaaunque se ha mostrado convencido de que Sánchez "se va a disculpar" por haber dicho que no defiende la democracia y aclarará que no ha querido decir eso."Referirse al secretario general de la fuerza que quieres que te apoye diciendo que no defiende la democracia... Es algo que no van a entender ni sus votantes. Pedro se ha equivocado, ha tenido un lapsus afirmando que nosotros no creemos en la democracia", ha subrayado.En cualquier caso, ha dicho, es un asunto que no se toma como algo personal y ha defendido que la relación con Sánchez "es cordial". "Con la máxima cordialidad e incluso con ironía, le diré: pero Pedro, ¿cómo es esto de que yo no creo en la democracia? ¿Cómo dices estas cosas?", ha señalado.En cuanto al otro escollo que según los socialistas ha dinamitado la negociación,, el líder del partido ha defendido el mandato que le han dado los adscritos, que, según ha remachado,Tampoco le ha gustado que el líder del PSOE haya anunciado unade cara a la investidura de la próxima semana con PP, Ciudadanos y Unidas Podemos y, en este sentido, le ha pedido que "termine de decidirse a la hora de buscar socio" porque, según ha criticado, "es poco creíble decir que se quieren hacer políticas de izquierdas y al mismo tiempo".En cualquier caso, no contempla el escenario de unas nuevas elecciones y se ha mostrado convencido de que habrá acuerdo "si no es en julio, será en agosto o en septiembre". "Es evidente que, no le quedará más remedio que hacer lo que no ha hecho en los últimos 90 días, que es negociar un gobierno", ha explicado.Así, ha dejado la puerta abierta a que en septiembre pueda haber otra investidura. "No puede extrañar a nadie que esto ocurra.Hay que tener paciencia, nosotros no vamos a perder los nervios, no vamos a descalificar al PSOE, ni a Sánchez", ha apostillado.En este marco, ha sido más rotundo en cuanto a un adelanto electoral, algo que sería "una" ante la que los españoles se enfadarían, además de que penalizarían, en su opinión, al PSOE. "Me atrevo a hacer una predicción: creo que", ha aventurado.La portavoz de Podemos en el Congreso,, ha señalado que su formaciónpara formar un gobierno de coalición, tras el veto expresado por Pedro Sánchez a la incorporación de Pablo Iglesias en un futuro gabinete.En una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, la dirigente morada ha recalcado que su partido plantea las conversaciones para un Ejecutivo de coalición "". Ante la pregunta de si la entrada de Iglesias en el Gobierno es condición sine qua non para alcanzar un pacto, Montero ha insistido: "No tenemos líneas rojas".Y sobre la posibilidad de que sea Montero quien entre en el Gobierno, la dirigente de Podemos no ha querido valorar esta hipótesis, asegurando quePese a la tensión dialéctica de esta semana entre ambos partidos, Montero cree que el acuerdo con el PSOE para un gobierno de coalición "", ya que rectificará su posición y se abrirá a compartir el gobierno con Podemos.Con todo, ha criticado que este jueves Sánchez dijera que no se dan las condiciones para que Iglesias sea ministro y asegurara que"Ya hemos hecho una vez presidente a cambio de nada. Quien defendió la moción fuimos nosotros y fue Pablo Iglesias", ha recordado Montero, afeando las "" del PSOE en la negociación.