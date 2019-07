Teresa Rodríguez y Colau se unen a Errejón para formar grupo en el Senado y se desligan de la marca Podemos

Publicada el 19/07/2019 a las 15:40 Actualizada el 19/07/2019 a las 15:41

Portavocía rotatoria

Andalucía, con voz propia en el Senado

, ambas confluencias de Unidas Podemos, se unirán en el Senado a Compromís, MÉS per Mallorca y Más Madrid para formar grupo parlamentario propio en el Senado bajo el nombre de, desligándose así de la marca Podemos, según ha informado Europa Press.El portavoz de Compromís en el Senado, Carles Mulet, ha anunciado la creación de este nuevo grupo parlamentario en la Cámara Alta que aglutinará, según explica, a fuerzas progresistas de implantación autonómica.Así,, de Adelante; el senador de Més per Mallorca,de En Comú Podem (el partido de Ada Colau) y, el senador de Más Madrid, la formación que encabeza Iñigo Errejón, junto aintegrarán este grupo, al que este viernes se podría sumar el senador por designación autonómica por En Marea,Se da la circunstancia de que Adelante Andalucía integra a Podemos Andalucía, Izquierda Unida Los Verdes-Convocatoria por Andalucía, Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista.Mulet ha explicado que la configuración del Senado sólo les dejaba como opción la creación de este grupo para. "Si la pasada legislatura fuimos el grupo más activo estando en el Grupo Mixto, ahora desde el grupo de Izquierda Confederal vamos a poder trabajar con más efectividad", ha remarcado.El portavoz de Compromís ocupará la portavocía de este grupo a partir del próximo mes de agosto y septiembre, la cual será rotatoria entre todos sus miembros.En esta línea, ha subrayado que la creación de este grupo propio para todas las izquierdas territoriales "será sin duda". "Compartimos con estas fuerzas una gran implantación en los respectivos territorios, unos objetivos para la transformación social, ecológica y territorial del Estado", ha remachado.En este sentido, el portavoz ha destacado la "gran sintonía" mostrada entre los diferentes partidos autonómicos desde un primer momento para aglutinarse en uno, algo que en su opinión ayudará a dar voz a estos territorios. "Hoy hemos demostrado que", ha dicho Mulet.Hasta ahora, el grupo parlamentario de Unidas Podemos-En Comù Podem está integrado por Sara Vilà, de Cataluña En Comù Podem; Vicenç Vidal, de MÉS; Carles Mulet de Compromís; Esperanza Gómez de Adelante Andalucía; Eduardo Fernández Rubiño, de Más Madrid y María Jesús Castro del PSOE, que fue cedida por los socialistas para que el resto de partidos mencionados pudieran formar grupo propio. La formación de este grupo reúne el mínimo deMulet ha señalado a Europa Press que si finalmente En Marea entrar a formar parte del nuevo grupo,. En el caso de que En Marea decidiera no entrar en el nuevo grupo, Mulet ha explicado que negociarían con el PSOE para mantener a la senadora prestada.Fuentes de los comuns, el partido de Ada Colau, han señalado que la decisión responde a su intención de "". Desmienten que este paso tenga que ver con el conflicto entre Iglesias y Errejón y recalcan que son senadores por designación autonómica.La senadora de Adelante, Esperanza Gómez, ha apuntado que participar en el Grupo Confederal permitirá a la confluencia contar con voz propia en el Senado "paray, además, hacerlo desde el entendimiento y el diálogo con otros territorios igualmente preocupados por un modelo desfasado"."El Gobierno central adeuda más de, así como por inversiones no realizadas y entendemos que trabajar con voz propia en el Senado puede ser un acicate para sacar el debate del ostracismo", ha apuntado Gómez.Asimismo, según ha indicado la dirigente andaluza, el nuevo Grupo Confederal permitirá defender los intereses de Andalucía "en un momento político marcado por tensiones que habrán de resolverse en el debate territorial que se abrirá en esta legislatura". "Adelante Andalucía disfrutará de un espacio de excepción para defender nuestros intereses y recuperar para nuestra tierra el sitio que históricamente nos corresponde en la composición territorial del país", ha apostillado.Una de las reivindicaciones que trasladó Podemos Andalucía desde que el partido morado obtuvo representación en las Cortes ha sido poder tenerdentro del grupo parlamentario de Podemos en el Congreso de los Diputados.Por su parte, Más Madrid señala que el nuevo grupo integra aque comparten "la defensa de la autonomía política de sus territorios y aspiran a convertir la Cámara Alta en un auténtico órgano de representación territorial".En las últimas elecciones generales. El grupo se vio reducido a varios representantes autonómicos. El partido de Pablo Iglesias contaba con 20 senadores en la legislatura anterior.a la formación de los nuevos grupos parlamentarios.