Tres alcaldes de Compromís se dan de baja como militantes y critican "la falta de democracia interna"

Publicada el 20/07/2019 a las 17:08 Actualizada el 20/07/2019 a las 17:09

Los alcaldes de las localidades valencianas de, Diego Gómez,, Óscar Noguera, y, Santi Cervera, han anunciado que se dan de baja como militantes de Compromís y serán a partir de ahora "simpatizantes", al tiempo que han criticado la "falta de democracia interna de la coalición". En una carta conjunta recogida por Europa Press de los tres primeros ediles, el concejal de Algemesí Pepe Hernandis y a la que también se adhiere Paco Sanz, de Compromís per l'Alcúdia, se informa de que varios cargos públicos de Compromís dejarán de pagar la cuota de militante para pasar a ser simpatizantes.En cuanto a las razones, explican que han tomado esa decisión después de presentar una carta a la ejecutiva nacional manifestando"sin haber recibido ninguna respuesta". También explican que deciden dar este paso después de la dimisión de la ejecutiva de Gent de Compromís, órgano que no se ha reconocido nunca oficialmente por miembros de la marca Compromís, después de llevar muchos años silenciados y sin voz ni voto por la falta de democracia interna de la coalición, y después de llevar muchos años pagando la cuota como un militante pero sin tener nunca los derechos como un miembro de pleno derecho de cualquiera de los partidos que conforman un grupo cada vez menos armónico y mucho más distante".También hacen referencia a las, a su juicio,"que sin ser militante de ningún partido ha tenido la gracia de colocar un miembro de Ayuntamiento en la Diputación, sin pasar por ningún proceso participativo". Cabe recordar que Ribó calificó de "totalmente exageradas las críticas" de Gent de Compromís a la coalición y señaló que las personas que forman parte de la formación sin pertenecer al Bloc, Iniciativa y Verds no pueden "tener los mismos derechos que los afiliados" a uno de estos tres partidos.Los tres alcaldes esperan que con la acción anunciada se produzcapara que puedan reconducir la situación antes de que sea demasiado tarde".