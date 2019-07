Ayuso pide una nueva ronda de contactos para que haya investidura en Madrid la semana que viene

Publicada el 22/07/2019 a las 15:34 Actualizada el 22/07/2019 a las 15:41

Frente a "la miseria y la división"

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso , ha pedido al presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, que convoque unade la región y haya pleno de investidura la semana que viene, ha informado Europa Press."Vamos a pedirle que haya un pleno con candidato. Queremos que la semana que viene lo haya y esta terminar de acordar cualquier diferencia que hubiera, que creo que no la hay porque, de hecho, el texto que se ha aprobado en Murcia es", ha manifestado la conservadora en declaraciones a los medios de comunicación, en los pasillos de la Asamblea de Madrid.Así, según ha desgranado, lo ideal para la candidata del PP es que la ronda de contactos, que sería la tercera desde que se celebrasen las elecciones autonómicas, tuviese lugar el miércoles o el jueves y que la sesión plenaria fuese a principios de la semana que viene.estos días.Díaz Ayuso, que considera que, ha manifestado que, a su parecer, "nadie entiende porque después de dos meses de las elecciones" se sigue "sin llegar a un entendimiento final". "La Comunidad de Madrid no se puede estar dejando en manos de la nada. No se puede permitir que esta situación de bloqueo se prolongue hasta agosto o hasta septiembre", ha remarcado.En este punto, ha insistido en que si no se configura ya un gobierno puede que los presupuestos regionales se acaben sacando adelante "a medidas de marzo". Ante una etapa que comienza que debe ser de "consenso y entendimiento", para Ayuso,a los ciudadanos."Imaginaos lo que es tomar posesión en mitad de agosto cuando no está la gente... ¿Qué imagen es eso para la Comunidad?de España", ha lanzado.Y es que Díaz Ayuso ha incidido que frente al Ejecutivo que puede configurarse a nivel nacional, entre PSOE y Podemos,"Mientras que en España vamos a estar gobernado por esas políticas nefastas, que allá donde se han aplicado solo han traído miseria, división y pobreza, nosotros queremos desde Madrid, como ya hicimos en los años de Zapatero. Demostrarle a los ciudadanos que se puede gobernar c", ha remarcado.