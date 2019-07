Publicada el 22/07/2019 a las 18:41 Actualizada el 22/07/2019 a las 19:18

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género ha confirmado este lunes como: el de la mujer de 47 años asesinada presuntamente por su cónyuge en Vilalba (Lugo) ayer y el de la mujer de 57 años, asesinada presuntamente por su pareja en Calpe (Alicante) hoy. "Con estos dos casos confirmados hoy", ha publicado en su cuenta de Twitter el organismo, que depende del Ministerio de Igualdad.Este lunes ha sido asesinada presuntamente por su pareja en Calpe (Alicante) una mujer de 57 años que no tenía hijos menores de edad. Según ha confirmado la Delegación del Gobierno, y según ha recogido Europa Press,Además, el organismo también ha sumado al cómputo de asesinadas a manos de sus parejas o exparejas a la mujer de 47 años asesinada presuntamente por su cónyuge en Vilalba (Lugo), quien posteriormente se ha suicidado. La víctima no tenía hijos menores de edad yEl asesinato de estas dos mujeres, once más que las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en el mismo periodo de 2018, cuando hasta el 22 de julio eran 23. De acuerdo a los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, de las 34 asesinadas, frente a 27 (el 79,4%) que no había denunciado a su presunto agresor.Se habían concedido medidas de protección en favor de la víctima en dos de los tres casos denunciados, y. De las 34 víctimas mortales, 27 tenían una relación de pareja con el acusado, y siete mantenían una relación de expareja o estaban en fase de ruptura. En total,La mayoría de las víctimas de los asesinatos por violencia de género (41,1%) tenían entre 41 y 50 años, tramo de edad también mayoritario entre los presuntos agresores (47,1%). El 58,8% de las mujeres asesinadas eran españolas, mientras que 14 de ellas (41,2%) procedían de otro país. Respecto a los presuntos agresores, el 58,8% son españoles y el 41,2% extranjeros. De los 34 presuntos maltratadores,La Delegación del Gobierno mantiene en investigación el crimen en Ayamonte (Huelva), donde una pareja fue localizada el pasado mes de junio sin vida y con signos de violencia, por lo que la mujer no se suma al registro de asesinadas de momento. De acuerdo a estos mismos datos, en lo que va de 2019,. La mayoría de los crímenes tuvieron lugar en Andalucía (8), seguido de Canarias (6) y la Comunidad Valenciana (6).