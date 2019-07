La sesión de investidura: manual de uso

Publicada el 22/07/2019 a las 06:00 Actualizada el 21/07/2019 a las 20:05

1. ¿Quiénes intervienen?

2. ¿Cuál es el orden de intervención?

3. ¿Cuáles serán las claves de la sesión?

4. ¿De qué tiempo disponen para hablar?

5. ¿Cuándo se vota y cómo se hace?

6. ¿Qué necesita el candidato para ser elegido?

7. ¿Qué ocurre si no es investido?

8. ¿En qué consiste la segunda votación?

9. ¿Qué cambia de la primera a la segunda votación?

10. ¿Qué sucede si tampoco es elegido presidente?

11. ¿Qué pasa si se agotan los plazos y no hay investidura?

12. ¿Qué ocurre si Sánchez es elegido presidente?

El Pleno de investidura comenzaráDurará dos días y tendrá, salvo sorpresa, continuación el jueves 25. De lo que allí suceda depende la formación Gobierno, el inicio de la legislatura o, si fracasa la candidatura de Pedro Sánchez, el comienzo de la cuenta atrás hacia la repetición electoral. Esto es lo que tienes que saber sobre la sesión:El protagonista de la sesión es el candidato a la Presidencia, en este casoToda la sesión gira en torno a él. Es el encargado de abrirla con un discurso sin límite de tiempo en el que debe exponer su programa de gobierno para la legislatura y pedir la confianza de los grupos parlamentarios. A continuación toman la palabra los portavoces de todos los grupos con representación en la Cámara a los quesegún el criterio que prefiera utilizar, aunque lo habitual es que lo haga uno a uno.Después de que el candidato pronuncie su discurso de investidura, la presidenta del Congreso,. A partir de ese momento será el turno de los portavoces de los grupos. La representante del partido del candidato, Adriana Lastra (PSOE), será la última en intervenir, al día siguiente. Los demás lo harán a partir de las cuatro dPablo Casado (PP), Albert Rivera (Ciudadanos), Pablo Iglesias (Unidas Podemos) —que con toda probabilidad cederá parte de su tiempo a las confluencias gallega y catalana— y Santiago Abascal (Vox).El resto lo hará, si se cumplen las previsiones de la Mesa del Congreso, el martes a partir de las nueve de la mañana: Gabriel Rufián (ERC), Aitor Esteban (PNV) y los portavoces de los partidos integrados en el Grupo Mixto: Junts, Bildu, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro, Compromís y Partido Regionalista Cántabro (PRC). Además de tener libertad para debatir y responder en cualquier momento, Sánchez tendrá la oportunidad de cerrar la sesión antes de proceder a la votación.En primer lugar, el debate que mantendrán, previsiblemente en medio de una difícil negociación para formar Gobierno y después de tres meses de parálisis. En segundo lugar, el que protagonizaranrivalizando por el liderazgo de la oposición. Y, en tercer lugar, el que el candidato a la Presidencia tendrá con los partidos independentistas, especialmente con el portavoz de Esquerra,El candidatoNi en la intervención inicial ni en las que decida hacer a lo largo de la sesión. Los portavoces de los grupos, en cambio, disponen de media hora cada uno en su primera intervención, 15 minutos en la segunda y cinco en la última. Los seis portavoces del grupo Mixto deben repartirse ese tiempo en proporción a su representación.La votación tiene lugar al final del debate, casi con toda seguridadSe hace de viva voz y por llamamiento: cada diputado debe ponerse e pie y pronunciar una de estas tres palabras: ‘sí’, ‘no’ o ‘abstención’.Para ser elegido presidente en la votación del martes Sánchezla mitad más uno de los diputados del Congreso, a pesar de que cuatro de ellos han sido privados de su derecho a voto por el Tribunal Supremo (tres de Junts y uno de Esquerra). Si UP se suma al PSOE, aunque el acuerdo de gobierno no esté cerrado, alcanzará 165 votos, a los que podrían sumarse seis del PNV, uno del PRC y otro de Compromís. En total, 173, tres menos de los necesarios.Si el candidato no logra los 176 votos necesarios, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, convocaráEn ese Pleno el debate será mucho más rápido: el candidato dispondrá de apenas diez minutos para dirigirse a los grupos y los portavoces apenas de cinco.Es idéntica a la primera: tiene lugar al final del debate, se haceCada diputado debe ponerse e pie y pronunciar una de estas tres palabras: ‘sí’, ‘no’ o ‘abstención’.La mayoría necesaria para ser elegido. En la segunda ya no hacen falta 176 votos afirmativos —la mitad más uno de la Cámara—, son suficientes más votos a favor que en contra (mayoría simple), de ahí la importancia de las abstenciones.Si el jueves el candidato no consigue más votos a favor que en contra, su candidatura decae ya partir de la primera votación, que concluiría por tanto el 23 de septiembre. Durante ese período, el rey tiene la facultad de convocar tantas rondas de consultas a los grupos políticos como desee en busca de otro candidato dispuesto a defender una investidura.Si en ese período ningún dirigente político acepta defender una candidatura, las Cortes quedarán disueltas ySi, por el contrario, Sánchez es elegido presidente el martes o el jueves, tomará posesión de su cargo al día siguiente y con toda probabilidad nombrará gobierno ese mismo fin de semana. A partir de ese momento,y la legislatura habrá echado a andar.