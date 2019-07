Lastra a Unidas Podemos: “No necesitamos guardianes de la esencias sino socios leales”

Publicada el 23/07/2019 a las 13:43 Actualizada el 23/07/2019 a las 15:07

La portavoz socialista, Adriana Lastra, volvió sobre los argumentos de su candidato, Pedro Sánchez, para volver a pedir a la derecha, PP y Ciudadanos, que faciliten la investidura en vez de ser “hombres de Estado“Estamos aquí para dar un Gobierno a España. El PSOE tiene la responsabilidad de formar Gobierno, pero todos ustedes también tiene que servir al interés general ysin una alternativa viable”, remarcó.Y abundó en los reproches a Unidas Podemos. “Nuestro electores no entenderían que no llegaremos a un acuerdo”, advirtió. Pero“es voy a solicitar que respeten” al PSOE. Ustedes no son la prueba del algodón de la izquierda.El candidato a la investidura, Pedro Sánchez, aprovechó su turno final para mostrarse cpara llegar a acuerdos y gobernar. Por eso hizo una última apelación a la “responsabilidad” del PP, al abandono del “sectarismo” de Ciudadanos y la “generosidad” de Unidas Podemos para que le permitan ser elegido.Sánchez extendió suPorque yo reivindico la capacidad de acuerdo de la política española”. Porque ese, subrayó, “no es el problema. El problema es estructural”, de ahí su propuesta para modificar la Constitución y que pueda gobernar la lista más votada si no hay un acuerdo mayoritario entre diferentes grupos.