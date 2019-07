Directo | Sánchez: “No estoy negando el diálogo con Unidas Podemos, al contrario”

Publicada el 22/07/2019 a las 15:14 Actualizada el 22/07/2019 a las 19:11

19.11.

19.08.

19.03.

19.02.

18.58.

18.57.

18.53.

18.51.

18.49.

18.46.

18.42.

18.39.

18.34.

18.30.

18.28.

18.26.

18.22.

18.22.

18.17.

18.15.

18.14.





18.11.

18.07.

18.06.

18.04.

18.01.

17.58.

17.55.

17.54.





17.52.

17.49.

17.44.





17.41.

17.35.

17.32.

17.26.

17.25.

17.02.

17.00.

16.57.

16.52.

16.50.

16.36.

16.35.

16.25.

16.20.

16.17.

16.14.

16.12.

16.10.

16.04.

@pablocasado_: “Señor Sánchez, dos horas de discurso para no decir nada. Dos horas sin ver el gran elefante morado con un gran lazo amarillo que está en el medio del hemiciclo y al que usted no se ha referido en ningún momento; como si no existiera”.#SesiónDeInvestidura pic.twitter.com/P4tUssHEEA — Partido Popular (@populares) July 22, 2019

Después del candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez , llega el turno de la oposición. El Pleno de investidura de este lunes se retoma a las 16.00 horas con la intervención del resto de los grupos, de mayor a menor, cada uno de los cuales contará con 43 minutos de intervención: 30 de discurso inicial, 10 de réplica y tres de contrarréplica. De este modo, se subirán a la tribuna el líder del PP,, el de Ciudadanos,, el de Unidas Podemos,—que con toda probabilidad cederá parte de su tiempo a las confluencias gallega y catalana—, y el de, Santiago Abascal. Esta primera jornada acabará con aquel grupo parlamentario que esté interviniendo a las 20.30 horas, ya que no se reiniciará ningún debate nuevo después de esa hora, según el acuerdo alcanzado por la Junta de Portavoces. La segunda sesión comenzará a las nueve de la mañana de este martes con el resto de intervenciones y después se procederá a la votación.Sigue aquí en directo la segunda parte de la sesión de investidura de este lunes:“Le agradezco a Unidas Podemos que apoyase la. Lo he hecho varias veces y lo hago de nuevo. Pero al menos reconozca el liderazgo, el arrojo y la valentía del PSOE a la hora de presentar esa moción de censura”, señala Sánchez.“No estoy negando el diálogo con Unidas Podemos, al contrario”, afirma Sánchez en su réplica, que defiende que su propuesta dedel artículo 99 para evitar los bloqueos no es contradictorio con laentre diversas fuerzas políticas."Yo no estoy negando el diálogo y el acuerdo con Unidas Podemos. Pero, evidentemente, si no llegamos a un acuerdo, ¿cuál es la solución? ¿instalar el?". Si esto ocurre, dice el líder del PSOE, será rde todos los que están hoy en el congreso.Yolanda Díaz pide que se tenga en cuenta también la, desde las infraestructuras alAhora habla, en nombre de“Hace falta una nuevade entenderse con quien piensa diferente”, concluye Garzón.“Nuestro país esy tiene que adaptar las instituciones para garantizar la”, destaca el líder de IU. “lo que ha hecho usted hoy aquí, pidiendo la. Este país está necesitado de. Y lo primero que tiene que hacer usted es respetar a los”, sostiene Garzón.Garzón: “Es decepcionante su llamamiento a laspara que le faciliten el Gobierno. Es mucho mejor transitar el camino de un”. Así empieza su discurso,, líder de Izquierda Unida.“Creemos que hay una, pero pasa por el. Cataluña se merece un gobierno de España que pregunte y que le escuche. No se merece una pared que esté siempre amenazando”, concluye Asens.Asens señala que laen el discurso de Sánchez ha sidoy le afea: "No se pude gobernar España sin entender Cataluña. Y eso significa que cuando las fuerzas progresistas españolas se entienden con los catalanistas,”., portavoz de, toma el turno de palabra: “Gracias Pablo por tu gesto de”, empieza. Como es habitual en estos debates, Pablo Iglesiasde intervención con los portavoces de los partidos y confluencias que forman parte de Unidas Podemos.“Respeten a nuestros 3,7 millones de votantes. Y no nos propongan ser unen su Gobierno porque”, concluye Pablo Iglesias.Iglesias a Sánchez: “Ha dicho usted algo que no piensa. Que losno tienen elpara defender lo que están defendiendo”.Iglesias afea a Sánchez que insista tanto en pedir latanto al Partido Popular como a Ciudadanos. "Espero que no se la pida también acuando le toque el turno al señor Abascal", señala."He escuchado esta mañana con mucha atención su discurso, señor Sánchez", empieza Pablo Iglesias, "usted ha afirmado que en 1975 salimos de la. Le quiero pedir que por respeto a los que lucharon contra la dictadura rectifique esas palabras".Sánchez acusa a Rivera, para terminar, de que si hayserá "su responsabilidad"."Ustedes no me han contestado a losporque no me puede contestar",le dice Rivera al líder del PSOE. Y añade que serán los primeros en pedir suSánchez responde a Rivera: "Nos ha quedado claro".“Si usted quería un cheque en blanco de la oposición, por parte de Ciudadanos”, afirma Rivera en su réplica.“Yo no creo que se deban hacera dictadores. Pero ni a dictadores muertos ni a dictadores vivos como, que hacen sus socios de. Ni homenajes a, que se hacen porque usted los permite”, asegura Rivera."Extremismo es gobernar con Batasuna, con Torra... El único que gobierna con la extrema derecha es usted, señor", añade el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.“Usted dijo que el señorera elde la política española. ¿Usted pacta lacon el Le Pen de la política española? Usted no tiene escrúpulos”. Así comienza su réplica Rivera.“Le pido que, por el bien de España, el próximo jueves usted y su grupo separa que haya Gobierno”, concluye Sánchez su primera réplica a Rivera.“Para ustedes todos son. Ahora bien, no le vamos a poner una etiqueta a la ultraderecha, porque no le gusta poner etiquetas. Para usted todos son fascistas menos la extrema derecha”, le explica Sánchez a Rivera. "Su etiqueta es, como las chaquetas".La estrategia del presidente del Gobierno en funciones,, durante su debate de investidura ha sumido en ela los dirigentesque ven cómo el aspirante a seguir enobvia en la tribuna laque mantiene abierta con la formación morada para pactar uny, además, sigue apelando a lay Ciudadanos para ser investido. Distintos dirigentes de la formación morada han expresado suante los discursos de Sánchez, el que pronunció durante la sesión matutina del debate y la réplica y contrarréplica que ha dedicado al presidente del PP,. El líder de Unidas Podemos,, sigue la sesión con atención desde su escaño del Congreso con semblante muy serio y en ocasiones frunciendo el ceño ante determinadas afirmaciones de Sánchez.“Imagino que el señortambién forma parte del plan Sánchez. Yde Ciudadanos que han abandonado su formación. Y usted los ha despachado diciendo ‘aquellos que no piensen como yo, que monten otro partido’. Yo no sé si van a montar otro partido, pero Ciudadanos hoy parece la”, le dice Sánchez a Rivera.Sánchez también le pide a Rivera que se, después de la catarata dedel líder de Ciudadanos.“Usted ha puesto unal PSOE y con él se ha atado a la”, empieza su respuesta Sánchez al durísimo discurso de. "Desde el punto de vista político se está equivocando muchísimo. Teatro es pactar con la ultraderecha y hacer que parezca un accidente".“Lo cómodo hoy sería mirar a otro lado. Pero lo correcto es oponerse al plan de Sánchez y. Vamos a votaral plan Sánchez y no a la banda que lo va a ejecutar”, concluye Rivera su discurso.Rivera insiste a Sánchez en su pregunta inicial: "¿Va asi hay sentencia condenatoria de los?".“Para repartirse a los, llame al señor Casado. Para repartirse, llame a sus socios o llame al señor Casado. Para taparse las vergüenzas de loso la, llámense entre ustedes”, asegura Rivera, quien llega a asegurar que Ciudadanos va a liderar “desde la” los pactos de Estado.Al igual que hizo el líder del PP durante su intervención,, Rivera afea a Sánchez que durante su discurso no hubiera dedicado tiempo a hablar de: "No ha dicho nada de Cataluña, señor Sánchez, pero lo ha dicho todo. No tener ni una palabra para el principal desafío a la democracia española es".“Con los que quieren liquidar nuestro país no hay nada que hablar.”, dice Rivera.“El señor Sánchez ha enviado un documento diciendo que quieren subir 26.000 millones los”, asegura Rivera, que añade que “la mitad de losno se pueden ir de” porque no tienen dinero para ello.“Tenemos una mala noticia para ustedes. Le vamos a”, continúa su discurso Rivera.“Discrepar del PSOE parece que es ser un. Cuando en realidad es ser un”, sostiene Rivera, que acusa a los socialistas de provocar “sectarismo. Usted está colaborando con los sectarios. Y con ministros que legitiman el”. “Ahora para ir alhay que pedir permiso a. Ahora para ir alhay que llamar a, que las calles son suyas”, sostiene Rivera.“Tiene un plan y tiene una banda”, acusaa Sánchez, en referencia a los diferentesde España y a. En opinión del líder de Ciudadanos, ese plan “es para una década” y consiste ena sus adversarios y perpetuarse en el poder.Rivera acusa al candidato socialista de tener un plan “paraa media España”. Y lo acusa de“el odio y el enfrentamiento” entre españoles.a Sánchez: “Nos vamos a oponer al modelo de España sectaria que usted quiere”.Casado le dice al candidato socialista: “Usted pretende”.“Viene aquí a ser”, le dice Casado a Sánchez. Y le acusa de “haber salido del espacio del constitucionalismo”.“El problema de Cataluña es jurídico”, indica Casado, quienpor los independentistas catalanes.Vuelve a la tribuna el líder de los conservadores, Pablo Casado. "Señor Sánchez, si nos llega a insultar un poco más a lo mejor decidimos abstenernos". "", le dice.Que levante la mano alguno”, le dice irónicamente Sánchez a Casado, para incidir en que el PP no obtuvo ni un diputado en el País Vasco y sólo uno en Cataluña.sube a la tribuna para responder a Casado. "Me alegra volver a oírle", dice.“Vamos a votar 'no' a su investidura porque no estamos de acuerdo en que venga aquí a ocultar su negociación con otras formaciones políticas”, señala Casado. “Su obligación es dar a esta Cámara la información de qué gobierno quiere formar.”, concluye Casado”, le reprocha Casado al candidato socialista, quien asegura que Sánchez ha sido presidente gracias “a formaciones políticas que se han instalado en la ilegalidad y que siguen desafiando la Constitución española”.“Con los radicales usted puede ser investido, pero no puede gobernar”, le advierte Casado al candidato socialista, antes de plantearle una cuarta pregunta: “”.La tercera pregunta de Casado a Sánchez: “”. La semana pasada, según Casado, el candidato socialista descubrió que “Podemos es un partido que no está a favor de las instituciones y que quiere que venga la República”La segunda pregunta que le plantea Casado al candidato socialista: “Lleva tantas metamorfosis que no sabemos si estamos en la fase del ‘no es no’ o del ‘sí porque sí’”.“No puede venir a perdonarnos la vida para alargarle la suya.”, acusa Casado. En definitiva, viene aquí a decir que “le hagamos presidente por nuestro bien”.“Le voy a plantear cinco preguntas. La primera es:No sabemos si usted quiere obtener los votos para ser presidente del Gobierno”, afirma Casado.Comienza la intervención del presidente del PP,. Empieza criticando el discurso del candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez: "Dos horas de discurso para no decir nada".