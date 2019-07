Directo | Sigue aquí el minuto a minuto del debate de investidura

Publicada el 22/07/2019 a las 09:07 Actualizada el 22/07/2019 a las 10:34

info Libre

Los constitucionalistas debemos estar coordinados para que Sánchez no lo tenga fácil a la hora de subir impuestos, de desbocar el déficit o de hacer algunas concesiones como un posible indulto a aquellos que sean condenados tras la sentencia del procés.



@HerreraenCOPE — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) July 22, 2019

@AITOR_ESTEBAN el @eajpnv_eu ha advertido que si el @PSOE no dialoga con ellos su voto se inclinará hacia la abstención. "La investidura puede superarse pero el gobierno se encontrará en una situación complicada" en la legislatura. #investiduraEiTB https://t.co/UpjDGjO7QA — Boulevard R. Euskadi (@Boulevardeitb) July 22, 2019



El candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, afronta a partir de las 12.00 horas de este lunes el debate de investidura en el Congreso de los Diputados en medio de las negociaciones con Unidas Podemos para llegar a contrarreloj a un acuerdo de coalición. Las partes tienen de plazo hasta el próximo jueves, día de la segunda votación, para refrendar un pacto que tiene que incluir un acuerdo programático, la nueva estructura de Gobierno, así como el número de carteras y los nombres de sus titulares que tendrá en el Ejecutivo el partido de Pablo Iglesias.La cuenta de Twitter del Congreso explica en este tuit las dudas más frecuentes sobre cómo funciona una investidura:Buenos días y bienvenidos a este minuto a minuto que realizamos encon todas las reacciones este lunes de los diferentes partidos en el debate de investidura:Podemos acusa al PSOE depara desarrollar sus políticas sociales. Podemos hace referencia a políticas como subir el salario mínimo interprofesional a 1.200, escuelas de 0 a 3 años, bajar las tasas universitarias o potenciar la investigación.Las negociaciones entre PSOE y Podemos están según informa la SER . Así lo confirman fuentes del equipo negociador de la formación morada. Por el momento,en lo que queda de mañana. "En 48 horas, salvo el buen tono, no ha habido ningún paso y lo único que el Gobierno ha ofrecido a Podemos, no carteras ministeriales", informa el equipo negociador, como recoge la Cadena SER.El secretario general del PP,, cree que la fórmula dey pide coordinación a la hora de oposición a Sánchez. Ha recalcado en declaraciones a la COPE que esa convergencia tiene que sery que es una "buena idea y útil" para elEl portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados,, ha afirmado que si el PSOE no les llama, es "muy probable" que su partidode Pedro Sánchez. Esteban ha señalado que los socialistas llevan un par de semanas sin ponerse en contacto con ellos.La primera jornada de la investidura acabará con aquel grupo parlamentario que esté interviniendo, ya que no se reiniciará ningún debate nuevo después de esa hora, según el acuerdo alcanzado esta semana por la Junta de Portavoces.comenzará a las nueve de la mañana de este martes con el resto de intervenciones y despuésenfocará su discurso de investidura en el. Planteará así un discurso "progresista y de izquierdas", con alusión a las principales transformaciones que, según fuentes gubernamentales, necesita el país. El candidato socialista iniciará su intervenciónLa sesión se reanudará, de mayor a menor, cada uno de los cuales contará con 43 minutos de intervención: 30 de discurso inicial, 10 de réplica y tres de contrarréplica., mientras tanto, competirán por. El líder del PP subirá a la tribuna de oradores del Congreso con su 'n0' rotundo a. También lo hará líder de la formación naranja, que explicará por qué no puede apoyar un proyecto diametralmente opuesto al de Ciudadanos. Aun así, Pablo Casado se ofrece para alcanzarpara favorecer la gobernabilidad en cuestiones clave para España.En el acuerdo tendrán que abordar, por ejemplo,, por si alguna de ellas es ocupada por algún dirigente de Podemos, como. También un posible incremento del número de ministerios, por la entrada del partido que dirige Pablo Iglesias. Si el acuerdo llega a buen cauce, que Sánchez siga en la Moncloa parece seguro, puesto queAunque Podemos habría renunciado a priori a ocupar los denominados, como Interior, Defensa, Justicia o Exteriores, en sus pretensiones alcanzaba tener influencia en, fundamentales para la economía o el estado del bienestar.Carmen Calvo desveló anoche quecomenzaron este domingo a negociar después de queaceptase el pasado viernes elpor el que no podía estar en el Ejecutivo, siempre y cuando el número de ministros que le correspondiera a la formación morada fueraen las elecciones del 28 de abril. Además, añadió como condición que sus propuestas de ministros no pudieran ser vetadas.